50 de supravieţuitori ai masacrului din 7 octombrie, din Israel, s-ar fi sinucis. Viaţa lor, un coşmar chiar dacă au scăpat din mâinile Hamas

"Puţini oameni ştiu, dar au avut loc aproape 50 de sinucideri printre supravieţuitorii masacrului de la Festivalul Nova, din 7 octombrie, deoarece nu au reuşit să facă faţă tuturor tragediilor la care au fost martori. Numărul victimelor ar putea creşte", pretinde un supravieţuitor.

Unii dintre supravieţuitori s-au plâns că au întâmpinat dificultăţi, în principal de natură birocratică, în ceea ce priveşte recunoașterea și tratarea tulburării PTSD, cu care acum se confruntă. "De ce trebuie să demonstrez constant ceea ce am trăit? De ce sunt obligată să revin la detalii despre ceea ce am trăit atunci pentru ca ei să mă creadă?" a declarat o altă supraviețuitoare, potrivit New York Post.

"Am participat la un studiu care monitoriza pulsul și alți parametri și a relevat cât de gravă este starea mea de sănătate. Dorm în medie două ore pe noapte. În fiecare dimineață la ora 7, revăd momentele când eram ascunsă în tufișuri cu teroriști trecând pe lângă mine. Nu mai pot să mă mișc singură, trebuie să fiu însoțită constant," a mai adăugat ea.

Ministerul Sănătății din Israel a declarat că nu deține informații pentru a corobora afirmația despre sinucideri. În timpul atacului din 7 octombrie, peste 360 de persoane au fost ucise la Festivalul de Muzică Nova din deșertul Negev. Aproximativ 600.000 de israelieni așteaptă suport psihologic începând cu 7 octombrie, a raportat i24NEWS, citând studii recente.

