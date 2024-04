Actorul Cole Brings Plenty, găsit mort în pădure la 27 de ani. Cu 2 zile în urmă fusese acuzat de violență domestică

Cadavrul a fost găsit într-o pădure din Kansas, potrivit Sky News. O mașină părăsită pe un drum din apropiere a atras atenția polițiștilor și localnicilor, relatează Mediafax.

​Cole Brings Plenty, mort la 27 de ani

Anchetatorii nu au furnizat detalii despre cauza morții. Pe numele tânărului exista un mandat de arestare deoarece el fusese acuzat de furt și de violență domestică.

Cole Brings Plenty a devenit cunoscut pentru apariția într-un spin-off al popularului serial western de televiziune Yellowstone. De asemenea, el a avut roluri mai mici în alte două western-uri, Into The Wild Frontier și The Tall Tales Of Jim Bridger.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Știți cum să vă protejați în caz de cutremur? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰