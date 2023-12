În inima Parisului, o româncă și-a deschis un restaurant cu specific est-european, care a devenit destinația preferată a tuturor românilor stabiliți în Franța, dar și a turiștilor străini. Localul femeii a devenit locul perfect în care oamenii pot să deguste cele mai populare preparate din țara noastră. Printre preferate sunt micii și, evident, sarmalele cu mămăligă, sau papanași. O tânără a filmat experiența și a povestit pe TikTok despre experiența sa la restaurant.

„Deci sunt sigură că nu v-ați fi dat seama că acesta este un mic învelit în foi de viță de vie. Weekendul acesta am fost la un restaurant românesc în Paris, mai mult balcanic, de fapt decât românesc. Aperitivul au fost niște mici cu un sos de muștar lângă. Eu personal niciodată nu am mai văzut mici cu muștar care să arate atât de bine. Deși m-am chinuit puțin la început să mănânc, am oferit nota 10 din 10 pentru gust”, povestește tânăra în clipul său.

„Felul principal ce altceva putea fi decât sarmale cu mămăligă. Sarmalele sunt pasiunea mea și acasă, de fiecare dată când mă întorc mănânc sarmale, fie că este vară, fie că este iarnă, în orice anotimp. Eram super fericită că am găsit,” mărturisește ea.

