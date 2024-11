Alegeri SUA 2024. Kamala Harris și Donald Trump sunt la egalitate, cu trei voturi fiecare, în micul orășel Dixville Notch din New Hampshire, care, la miezul nopții, a dat startul scrutinului prezidențial. La vot au participat patru republicani şi doi alegători care nu şi-au declarat apartenenţa politică.

Într-o reflectare fidelă a sondajelor de opinie, cei şase electori din Dixville Notch, un cătun pierdut în pădurile din New Hampshire de la graniţa de nord-est a Statelor Unite cu Canada, nu au reuşit să departajeze candidaţii la alegerile prezidenţiale americane. Potrivit CNN, la vot au participat patru republicani şi doi alegători care nu şi-au declarat apartenenţa politică.

"Sper că oricine va câştiga alegerile prezidenţiale va gestiona situaţia cu delicateţe, iar cine nu va câştiga, la fel, va gestiona cu delicateţe", a declarat Annmarie Pintal, unul dintre cei şase electori, pentru agenţia de presă China Nouă.

"Avem nevoie de unitate. Trebuie să găsim un teren comun şi să fim dispuşi să ne lăsăm deoparte diferendele", a declarat şi Scott Maxwell, un alt elector din Dixville Notch.

Alegeri în SUA. Donald Trump şi Kamala Harris, câte 3 voturi fiecare în Dixville Notch

În această localitate s-a dat marţi, la miezul nopţii, startul votului, perpetuând o tradiţie înfiinţată încă din 1960, care i-a adus titlul de "First in the Nation" (Primul din naţiune - n.r.).

Votul a durat doar câteva minute, la fel şi numărătoarea şi anunţarea rezultatelor: trei voturi pentru candidata democrată Kamala Harris şi trei voturi pentru candidatul republican Donald Trump. În afară de satul vecin Millsfield, care a votat tot la miezul nopţii, majoritatea secţiilor de votare de pe coasta de est se vor deschide marţi la 6:00 a.m. (11:00 GMT) sau 7:00 a.m. (12:00 GMT). Legile electorale din acest mic stat din nord-est permit municipalităţilor cu mai puţin de 100 de locuitori să-şi deschidă secţiile de votare la miezul nopţii şi să le poată închide atunci când au votat toate persoanele înscrise pe listele electorale.

În 2020, electorii din Dixville Notch, în acel moment în număr de cinci, au votat în unanimitate - pentru a doua oară din 1960 - pentru preşedintele în exerciţiu Joe Biden.

