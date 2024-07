După o campanie electorală fulger, de șase săptămâni, britanicii au mers, astăzi, să-şi aleagă noii parlamentari. 40.000 de secții de votare au fost deschise în Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Ca niciodată, în unele locuri s-au format cozi. "Cred că nimic nu a mers bine în ultimii 14 ani și cred că este foarte important ca rezultatul corect să aibă loc", a declarat James Erskine, alegător. "Schimbare. Avem nevoie de schimbare. Nu voi judeca guvernul în exercițiu, dar cred că avem nevoie de schimbare", a declarat Roberto Martins, alegător. "Mi-ar plăcea să văd o victorie puternică, astăzi, astfel încât să existe mai multă certitudine cu privire la ceea ce ne rezervă viitorul după aceste alegeri", a declarat Yvonne Luu, alegător.

O victorie a laburiştilor ar putea aduce în Parlamentul de la Londra în premieră un român

Printre cei care s-au grabit să voteze a fost şi Brian May, membru al legendarei trupe Queen, care i-a îndemnat pe britanici să aleagă cu inima. Potrivit primelor sondaje, Partidul Laburist are şanse să obţină o victorie zdrobitoare în faţa conservatorilor, ceea ce i-ar permite liderului Keir Starmer, în vârstă de 61 de ani, să devină prim-ministru. "Ceea ce vreau acum să cer cu modestie este oportunitatea de a lua o țară - care cred că a fost distrusă sub acest guvern - şi să profit de această ocazie pentru a ne reconstrui țara și a ne duce mai departe", a declarat Keir Starmer, lider laburist.

Vezi și

O victorie a laburiştilor ar putea aduce în Parlamentul de la Londra în premieră un român. Este vorba de Alexandra Bulat. A plecat în Marea Britanie în 2012, când avea doar 18 ani. A obţinut cetăţenia în urmă cu 4 ani, iar în 2021 devenea prima româncă aleasă consilier în comitatul Cambridge. Un record, e drept negativ, ar putea stabili și conservatorii, care au fost la putere în ultimii 14 ani, și care ar urma să câștige doar 64 de locuri – cel mai mic de la înființarea partidului, în 1834. Electoratul le reproşează costul ridicat al traiului, crimitalitatea crescută şi numărul tot mai mare de imigranţi. Rishi Sunak, primul premier cu orgini indiene din istoria Marii Britanii le cere britanicilor să-i mai dea o şansă.

"Vreau să continui progresul pe care l-am făcut până acum, să continuăm să reducem impozitele tuturor, să le oferim oamenilor mai multă siguranță financiară. Nu vreau ca impozitele lor să crească sub un viitor guvern laburist", a declarat Rishi Sunak, prim-ministrul britanic. În noul parlament și-ar putea face apariția și câțiva deputați ai partidului Reformei, dreapta populistă, condus de Nigel Farage, cunoscut pentru numeroasele atacuri la adresa României şi a muncitorilor de la noi care au ajuns în Regatul Unit.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi apelat vreodată la ajutorul unui broker, înainte să faceţi un credit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰