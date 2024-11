Printre sutele de miloane de americani care s-au îndreptate zilele acestea la urne pentru a-şi alege viitorul lider se află şi români. Aproximativ 500.000 de oameni născuţi în România au ales să urmeze visul american şi s-au mutat în Statele Unite. Printre ei şi Bogdan Banu, preşedintele Asociaţiei Românilor din Washington DC, care a a fost ieri la urne.

"Am vrut să aud ultimele argumente pentru că de multe ori, fiecare campanie decide sa isi arune in joc cele mai bune argumente chiar pe ultima sută de metri. Am vrut sa vad cum se desfasoara campania de ambele parti. Ca o persoana pasionata de politica am vrut sa vad cum se desfasoara procesul electoral in ziua alegerilor", spune Bogdan Banu, preşedintele Asociaţiei Românilor din Washington.

Un român, pe buletinul de vot american

Un lucru interesant, despre care puţini au aflat, este că pe buletinul de vot apare şi numele unui român.

"Interesant poate pentru publicul din Romania, avem si un candidat de origine romana, care apare pentru prima data pe un buletin de vot. Rolul lui cel mai important si al senatorului din umbra ca sa spunem asa, este sa militeze cat mai activ pentru obtinerea dreptului de reprezentare pentru cetatenii din Washington DC in parlamentul american", spune Bogdan Banu, preşedintele Asociaţiei Românilor din Washington.

Bogdan nu este singurul român care a ales să voteze ieri. Teodor Stan, familiarizat cu traiul american, abia aşteaptă să vadă rezultatele alegerilor prezidenţiale mai ales că i-a urmărit pe cei doi candidaţi îndeaproape.

"O administraţie Trump, nu ştim, candidatul este mult prea volatil pentru a prezice ce se va intampla cu adevarat. Este volatil inclusiv cu suporterii fermi, conservatori. Si daca Harris va fi aleasa si vom avea aceasta poveste americana ce va ramane in istorie cu probbail cea mai puternica femeie din istoria omenirii care ajunge si este si ea migranta. Societatea va trebui sa isi recladeasca, sa invete sa isi recladeasca increderea in ceilalti", spune Teodor Stan, preşedinte forum pentru cercetarea migraţiei.

Visul american al românilor continuă, de data aceasta prin ochii celor din Florida, care şi-au ales preşedintele preferat din timp. Toţi au însă un numitor comun: vor un trai mai bun.

