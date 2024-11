"Au mai rămas trei zile până pe 5 noiembrie și, pe măsură ce ne apropiem de această zi, discursul electoral escaladează. Am văzut ultimele declarații ale candidatului Donald Trump, care folosea violența verbală la adresa fiicei fostului vicepreședinte din administrația Bush.

Continuă mitingurile electorale. Este o cursă umăr la umăr. De aceea, cei doi candidați încearcă să convingă alegătorii indeciși. Și arată ultimele sondaje că lucrurile se schimbă pe ultima sută de metri. De altfel, cine va câștiga va fi cel care va face cele mai puține gafe pe ultima sută de metri.

Dacă vorbim despre sondaje, în patru dintre cele șase state-cheie, Kamala Harris iese cu un ușor avantaj în fața lui Donald Trump. Însă, peste noapte, aceste calcule se schimbă și surprizele pot apăra de la o zi la alta.

Toată lumea este cu ochii pe aceste alegeri cruciale în Statele Unite ale Americii pentru poziția de președinte, cel care va fi la Casa Albă pentru următorii patru ani. Sunt și informații că Rusia ar interveni în acest proces electoral. Au fost luate măsuri, s-au dat aversivmente și se fac și pregătiri în eventualitatea unor proteste care ar putea să apară în data de 5 noiembrie, mai ales în statele-cheie și în Washington, D.C. Până atunci, românii merg la vot", a transmis reporterul Observator Bianca Iacob.

Alegeri în SUA 2024. Vedetele fac scut în jurul Kamalei Harris

Cântăreaţa Cardi B a intrat în ringul politic din Wisconsin pe ritmurile care i-au adus un premiu Grammy. Timp de 10 minute, artista l-a criticat pe Trump. "Nu îi voi oferi lui Donald Trump o a doua şansă. Nu îmi voi risca viitorul. Şi, sunt al naibii de sigură, nu voi risca nici viitorul copiilor mei", a spus Cardi B.

Între timp, fostul preşedinte era la un miting de susţinere la doar 10 kilometri distanţă pentru a convinge alegătorii din statul-cheie. A promis oamenilor că visul american va fi din nou ce a fost.

"Voi opri inflaţia, voi opri invazia de infractori din ţara noastră. Şi voi aduce înapoi visul american. Kamala, care este extrem de incompetentă, a stricat ţara. Eu o voi repara!", a declarat Donald Trump, fost preşedinte al SUA.

Printre cei 244 de milioane de americani, sunt şi 500.000 de români, plecaţi în căutarea visului american şi care au un cuvânt de spus la urne.

Dragoş chiar trăieşte visul american. A plecat din România în urmă cu 25 de ani şi este un susţinător al candidatului republican. Are un iaht pe care l-a decorat cu steaguri pro-Trump şi chiar o statuie a miliardarului. Fostul preşedinte chiar s-a fotografiat cu mama lui.

"Pe Donald Trump îl cunosc mai bine, având în vedere că sunt singurul român membru la Mar-a-Lago la el acasă. Tot ce pot să spun este, ca persoană, s-a schimbat foarte, foarte mult de-a lungul timpului și foarte mult în bine", a declarat Dragoş Sprînceană, om de afaceri.

Alegeri cruciale pentru românii din Statele Unite

Pentru el, alegerile sunt cruciale. Are o companie cu peste 300 de angajaţi şi 250 de camioane ce transportă marfă de la un capăt la altul al Statelor Unite.

"Cred că astea sunt cele mai importante, atât pentru generația mai tânără, cât și pentru viitorul copiilor noștri. Sunt alegerile care vor defini exact dacă America rămâne America unde eu am emigrat și unde visul american mai poate încă să trăiască, să zic așa, sau ne îndreptăm către socialism. Și poate chiar și comunism, de unde noi toți am fugit", a declarat Dragoş Sprînceană, om de afaceri.

Doar că nu toţi românii din Statele Unite gândesc aşa. Alina a emigrat peste Ocean acum 17, imediat după ce a terminat studiile. Are o companie în domeniul tehnologiei evaluată la 6 miliarde de dolari. A început să se implice în politică de teamă.

"Mi-a fost pur şi simplu frică să câştige Trump"

"Nu m-am uitat atât de atentă la politică, pentru ca nu m-a afectat pe mine direct. Când am văzut că Trump are o şansă, de data asta, să câştige, m-am emoţionat destul de mult. Mi-a fost pur şi simplu frică să câştige Trump. Am văzut ce relaţii are el cu Rusia, cum se uită la războiul din Ucraina şi cum se uită la drepturile pentru femei", a spus Alina Vandenberghe, femeie de afaceri.

Alina a fondat asociaţia Women in Tech For Harris şi, împreună cu mai mulţi voluntari, a reuşit să strângă 120.000 de dolari pentru campania democratei. Românca locuieşte în New York şi spune că tensiunea e palpabilă înainte de ziua alegerilor.

"Am început să fim divizaţi din cauza liderilor care sunt mai mult populişti, care reuşesc să spună poveşti care să instige la violenţă. Nu cred că a fost vreodată aşa mare divizare", a spus Alina Vandenberghe, antreprenoare.

Până acum, aproape 70 de milioane de americani au votat anticipat. Kamala Harris are un avans de doar un punct în sondajele electorale.

