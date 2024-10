Cele şapte state swing care vor decide alegerile în SUA. Cine e favorit să câştige: Trump vs. Harris

Profimedia

Cum vor vota statele swing

Georgia aduce câştigătorului 16 electori, Michigan - 16 electori, Nevada - 6 electori, Carolina de Nord 15 - electori, Pennsylvania - 20 de elctori, Wisconsin - 10 electori și Arizona - 11 electori.

Michigan, Pennsylvania şi Wisconsin au constituit "un zid albastru" pentru candidaţii democraţi timp de o generaţie. Dar, în 2016, Trump a câştigat la mustaţă în toate cele trei state, ceea ce i-a asigurat victoria asupra democratei Hillary Clinton. Patru ani mai târziu, Joe Biden a câştigat preşedinţia după ce a revendicat Michigan, Wisconsin şi Pennsylvania pentru democraţi, obţinând totodată victorii surprinzătoare în Georgia şi Arizona, două state care, istoric vorbind, votau cu republicanii.

Începând cu 16 octombrie, conform unui instrument de urmărire a sondajelor publice al The New York Times, în toate cele şapte state indecise cei doi candidaţi se aflau practic la egalitate. Trump a beneficiat de un avantaj redus, de două puncte procentuale, în Arizona; în celelalte şase state indecise, distanţa dintre Harris şi Trump se încadra în medie în marja unui punct procentual, potrivit instrumentului folosit de The New York Times.

Competiţia pare chiar mai strânsă decât în timpul scrutinului prezidenţial din 2020. În acel an, un transfer de doar 43.000 de voturi în trei state - adică mai puţin de o treime dintr-un punct procentual din toţi alegătorii la nivel naţional - de la Biden la Trump ar fi fost suficient pentru ca Trump să câştige un al doilea mandat la Casa Albă.

Însă, potrivit platformei de pariuri politice Polymarket în Arizona Trump are 74% şanse să câştige vs 26% Harris, în Georgia, Trump conduce cu 73% la 27%, în Nevada, Trump are 66% vs Harris 34%, în Pennsylvania, Trump are 61% sanşe vs 39% Harris, în Wisconsin Trump are 59% vs 41% Harris, iar în Michigan Trump are 52% vs Harris 48%. Platforma îi oferea miercuri, 30 octombrie, lui Trump 67,1% şanse să câștige alegerile prezidențiale

De ce este Pennsylvania atât de importantă

De ce este statul Pennsylvania atât de importantă

Cel mai simplu răspuns este că statul are 19 voturi electorale, mai multe decât orice alt stat swing. Pennsylvania este amplu considerat ca fiind de o importanţă crucială pentru şansele lui Harris şi ale lui Trump deopotrivă de a câştiga Casa Albă şi este văzut ca fiind cel mai probabil statul punctului de cotitură, cel care ajută un candidat să treacă de 269 de voturi electorale.

Dacă Harris pierde Pennsylvania, ea ar trebui să câştige fie Carolina de Nord, fie Georgia - două state care au votat cu democraţii de trei ori în ultimele patru decenii - pentru a avea vreo şansă la victorie. În schimb, dacă Trump pierde Pennsylvania, ar trebui să câştige fie Wisconsin, fie Michigan, care din anii 1980 şi până în prezent au votat doar o singură dată pentru un republican - pentru Trump, în urmă cu opt ani.

Ambele campanii au tratat Pennsylvania drept cel mai important stat, Harris şi Trump petrecând mai mult timp acolo decât în oricare alt stat. Echipele de campanie şi aliaţii lor au cheltuit 279,3 milioane de dolari sub formă de publicitate în Pennsylvania până pe 7 octombrie, cu peste 75 de milioane de dolari mai mult faţă de statul clasat pe locul al doilea la acest capitol, Michigan, potrivit companiei AdImpact.

Mulţi lucrători din categoria "gulerelor albastre" - cei care au locuri de muncă ce implică munca fizică - din acest stat din nord-estul SUA, aflat în declin industrial, au părăsit nava democrată pentru a se alătura lui Trump. Dar Kamala Harris mizează pe proiectele majore de infrastructură lansate de Joe Biden, care creează locuri de muncă, şi pe sprijinul sindicatelor pentru a-i recâştiga. Marile oraşe Philadelphia şi Pittsburgh înclină mai mult spre vicepreşedintă, în timp ce Donald Trump mizează pe populaţia rurală.

Michigan, leagănul industriei auto, în declin

La fel ca Pennsylvania, Michigan, acest bastion democrat, a votat spre surprinderea tuturor pentru Donald Trump în 2016, în confruntarea lui cu democrata Hillary Clinton. Joe Biden a recâştigat statul pentru democraţi în scrutinul din 2020.

În acest leagăn al industriei auto, tot în declin, Kamala Harris a primit sprijinul semnificativ al celui mai mare sindicat din acest sector (UAW), dar nu şi al numeroşilor votanţi musulmani sau originari din ţările arabe, revoltaţi de sprijinul american pentru Israel în războiul purtat de statul israelian în Gaza. Donald Trump mizează în special pe tema costului vieţii pentru a mobiliza clasa de mijloc împotriva Kamalei Harris, descrisă ca moştenitoarea unui mandat Biden sub semnul inflaţiei, scrie AFP.

Wisconsin, statul care a spart ''zidul albastru'' în 2020

Alături de Pennsylvania şi Michigan, Wisconsin este al treilea stat care a spart "zidul albastru" în 2016, acest bloc de circa 20 de state considerate ferm democrate. Hillary Clinton nu a reuşit să câştige voturile electorilor din acest stat, însă Joe Biden le-a recuperat în 2020.

Semn al importanţei acestui stat în ochii lor, republicanii şi-au organizat acolo marea convenţie din iulie, de nominalizare a candidaţilor lor la preşedinţia şi vicepreşedinţia SUA. Vizând electoratul moderat, democraţii flutură steagul roşu al "ameninţării existenţiale la adresa democraţiei" reprezentată de Trump.