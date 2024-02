"Am cerut ajutor. Nu a venit nimeni". Bebeluș mort la câteva minute după naștere, într-un spital din Italia. 18 ore de coșmar pentru mama moldoveancă

Valentina a murit pe 15 februarie, la spitalul Santo Spirito, la câteva minute după ce mama ei a adus-o pe lume. Acum, apar și primii vinovați. Este vorba despre trei medici și o moașă care ar fi trebuit să aibă grijă de mamă și să o ajute să aducă copilul sănăts pe lume, potrivit Corriere Della Sera.

Vlada Savciuc, o moldoveancă în vârstă de 29 de ani, a mers la spital când a realizat că i s-a rupt apa și că urmează să nască. Cu toate acestea, moartea fetiței sale s-a produs la scurt timp după naștere, în ciuda eforturilor medicale.

Mama acuză că a fost neglijată de personalul medical

Mama a petrecut 18 ore în spital începând cu ora 10:30 pe 14 februarie. Femeia a început să aibă simptome ciudate în jurul orei 01:00 dimineața, pe 15 februarie. Totuși, personalul medical a liniștit-o, spunându-i să nu observe nicio anomalie.

„Investigațiile vor confirma că clientul nostru a urmărit-o pas cu pas pe mama Valentinei”, spun avocații Cesare și Eleonora Piraino, avocații unuia dintre medicii anchetați.

„Pe la trei dimineața am cerut ajutorul cadrelor medicale Am simțit că ceva nu merge bine. Îmi era deja rău de la ora 01:00, când am avut ceva sângerări. Apoi la trei dimineața mi s-a părut că totul merge prost. Dar, în afară de câteva cuvinte formale, nimeni nu a făcut nimic. În acel moment m-am simțit neglijată. De fapt, am fost abandonată”, a spus femeia.

Nimeni nu a venit să o verifice

Mama a explicat și în ce ar fi constat neglijența medicilor.

"Am cerut ca cineva să verifice ce mi se întâmplă. Mi s-a spus că totul este în regulă și se va chema un obstetrician. Dar nu a venit nimeni, am ramas singură. Pe lângă Alessandro, iubitul meu, singura persoană care mi-a fost aproape a fost colega mea de salon”, a spus Vlada.

Colega de salon ar fi fost martor la calvarul suferit de tânăra de 29 de ani. Chiar ea ar fi alertat cadrele medicale după ce Vlada ar fi început să se simtă rău. În jurul orei 06:30, Vlada a fost dusă în sala de nașteri. Copila s-a născut, însă timpul ei pe lume a fost calculat în doar câteva scâncete.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Permisul auto, valabil 15 ani în loc de 10. Sunteţi de acord cu proiectul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰