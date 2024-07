Valul de caniculă se resimte în aproape toată Europa. În Italia, 12 oraşe sunt sub cod roşu. Temperaturile sunt irespirabile, iar autorităţile i-au sfătuit pe localnici dar şi pe turişti să evite deplasările între orele 10:00 și 16:00.

"Tocmai am ajuns la Roma și chiar ne simțim de parcă am fi într-un cuptor, cu un uscător de păr îndreptat spre noi", spune un turist.

Şi în Turcia, la Istanbul, caldura a fost infernală. Temperaturile au devenit insuportabile.

"Este foarte cald, este sufocant. Dumnezeu să-i ajute pe cei care nu au aer condiționat", spune un localnic.

În Grecia, mercurul din termometre a ajuns la 43 de grade. Autoritatile le-au recomandat cetatenilor sa evite locurile aglomerate şi exerciţiile fizice în aer liber. În Macedonia de Nord, pompierii cu greu au facut faţă incendiilor de vegetație scăpate de sub control. Peste ocean, cel puţin 10 tornade au fost raportate în statele Iowa, Illinois şi Indiana. Furtuna a provocat moartea unei persoane şi a lăsat fără curent electric o jumătate de milion de oameni. În Chicago, sirenele au alertat populaţia să rămână în case.

"Am auzit o rafală de vânt și am decis, unchiul meu a decis, să mergem cu toții la subsol. Și când am intrat în pivniță, am auzit un zgomot mare și copacul a căzut peste casă", spune un martor.

În Toronto, a fost rupere de nori. A plouat în trei ore cât pentru o lună. Străzile au devenit adevărate râuri. Între timp, în Arizona, un incendiu de vegetaţie a ars totul în cale. Cel puțin nouă case au fost înghiţite de flăcări.

"Mi-am pierdut casa. Mi-am pierdut mașinile. Nu știm ce să facem, unde o să mergem acum. Este atât de sfâșietor"

Deşi pagubele sunt enorme, din fericire nu au existat victime.

