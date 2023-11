Analiză. Ce a descoperit CNN în vizita la puțul de tunel de lângă Spitalul Al-Shifa

Război Israel - Hamas . Descoperirea unui puţ de tunel lângă Spitalul Al-Shifa de către armata israeliană este cea mai convingătoare dovadă de până acum că sub cel mai mare spital din Gaza există o reţea subterană, dar nu stabilește fără nicio urmă de îndoială că acolo este un centru de comandă al Hamas, arată o analiză CNN .

O echipă CNN a vizitat sâmbătă noapte puțul tunelului de lângă Spitalul Al-Shifa. Reportajul a fost făcut sub escorta permanentă a armatei israeline. IDF a condiţionat accesul jurnaliştilor la tunel: echipelor de presă li s-a cerut să trimită înainte armatei israeliene imaginile filmate în Gaza pentru vizionare, totodată jurnaliştii străini au fost de acord să nu dezvăluie locuri sensibile și identitățile soldaților. CNN susţine că a păstrat controlul editorial asupra reportajului final.

"Când am ieșit din vehiculul blindat, era întuneric total. Ni s-a permis să folosim luminile roșii doar pentru a naviga către o clădire din apropiere, unde am așteptat până când forțele israeliene aflate deja la sol au asigurat zona. Puțul tunelului era foarte aproape, dar era în întregime expus", a relatat Oren Liebermann, corespondent CNN în Gaza. Comandantul responsabil de grup, locotenent colonelul Tom, a spus că acest tunel este semnificativ mai mare decât altele văzute înainte.

Era aproape de miezul nopții când am parcurs ultimii câțiva metri până la puțul expus al tunelului. IDF a promis dovezi concrete că Hamas folosea complexul spitalicesc ca acoperire pentru ceea ce armata a numit infrastructura teroristă din subteran, inclusiv un centru de comandă și control, arată reportajul CNN.

Cu câteva zile mai devreme, IDF a făcut public ceea ce spune că este primul set de dovezi, care includea arme și muniții, despre care au spus că le-au găsit în interiorul spitalului. Dar imaginile respective sunt departe de a demonstra că Hamas avea un centru dedesubt, iar o investigație CNN a constatat că unele dintre arme au fost mutate.

Cea mai convingătoare dovadă de până că sub spital ar putea exista o rețea de tuneluri

Descoperirea puțului de tunel a fost mai convingătoare; arată o intrare în ceva aflat în subteran. Dar chiar și aşa, nu era clar ce este sau cât de departe merge. Este ceea ce toată lumea a încercat să înțeleagă, mai arată analiza.

De pe marginea puțului, era evident că structura în sine era substanțială. La vârf, peste deschidere, atârnau resturile unei scări. În centrul puțului de formă rotundă, se afla un stâlp care părea să susţină o scară în spirală. Puţul în sine era mult mai adânc decât puteam vedea, mai ales în lumina slabă a lanternelor de pe căşti, relatează jurnalistul CNN.

Videoclipul difuzat de IDF din interiorul puțului a arătat ceea ce nu am putut vedea din partea de sus a deschiderii. Imaginile arată o scară în spirală care coboară într-un tunel de beton. IDF a spus că puțul se extinde în jos pe aproximativ 10 metri și tunelul se întinde pe 55 de metri. La capătul lui se află o ușă metalică cu o fereastră mică.

"Trebuie să demolăm instalația subterană pe care am găsit-o", a declarat purtătorul de cuvânt al IDF Daniel Hagari. "Cred că conducerea Hamas este sub o presiune mare pentru că am găsit această instalaţie și acum o vom demola. Ne va lua timp. O vom face în siguranță, dar o vom face."

Este probabil cea mai convingătoare dovadă de până că sub spital ar putea exista o rețea de tuneluri. Nu stabilește categoric că există un centru de comandă Hamas sub cel mai mare spital din Gaza, dar este clar că mai jos există un tunel. Este critic să descoperim cu ce face legătura, apreciază corespondentul CNN.

Pentru Israel, miza este una cum nu se poate mai mare. Israelul susţine public de săptămâni, ba chiar de ani întregi, că Hamas a construit o infrastructură teroristă sub spital. Capacitatea Israelului de a continua războiul în fața criticilor internaționale tot mai mari depinde în mare măsură de a putea demonstra acest lucru.

Hamas a negat în mod repetat că există o rețea de tuneluri sub spitalul Al-Shifa. Oficialii din domeniul Sănătății care au vorbit cu CNN au spus același lucru, insistând că este doar o unitate medicală. Așa cum se întâmplă destul de rar în conflictul israeliano-palestinian, răspunsul este alb sau negru. Fie există o serie subterană de tuneluri sub spital. Fie nu există, a concluzionat reportajul CNN.

