Andrew Tate anunţă că îşi face partid şi vrea să fie premier "pentru a restabili măreţia britanică". Greşeala stânjenitoare făcută în postarea de pe X

Mişcarea politică se va numi Britain Restoring Underlying Values Party (partidul pentru restaurarea valorilor de bază în Marea Britanie, BRUV - n.red.), "pentru a recupera Marea Britanie din ghearele incompetenţei şi corupţiei". Anunţul a fost făcut după ce cu o zi înainte, Andrew Tate lansase în acest sens un sondaj pe contul său de X - aşa cum obişnuieşte şi Elon Musk -, numai că utilizatorii de internet au observat că a scris greşit chiar numele ţării: "Britan", în loc de "Britain".

Andrew Tate, "taxat" imediat pe social media

"Andrew Tate anunţă că vrea să 'candideze' pentru funcţia de premier britanic... Şi scrie greşit Marea Britanie. Bună dimineaţa tuturor!", a remarcat Marina Purkiss, comentator politic la SkyNews. "O postare ultraserioasă. Probabil că aş vrea să scriu corect numele ţării, dacă ar trebui să o reprezint", adaugă altcineva. Întrebarea sondajului făcut de Andrew Tate pe X - unde are 10,5 milioane de urmăritori - a fost: "Ar trebui să intru în politică şi să candidez pentru funcţia de prim-ministru al Regatului Unit?". Răspunsul "Da. Salvează Marea Britanie" a primit 69,2% din voturi, în timp ce răspunsul "Nu" - 30,8% din voturi. În total, au participat la votul online 206.582 de utilizatori, în timp ce mesajul a fost văzut de 1,7 milioane de utilizatori.

"Înscris oficial înaintea alegerilor din 2029, partidul lui Tate este o declaraţie de război împotriva sistemului falimentar. Fiind axat pe restabilirea suveranităţii Marii Britanii, securizarea frontierelor sale, revigorarea identităţii culturale şi combaterea epidemiei galopante de infracţiuni comise cu cuţitul, acesta este mai mult decât un partid - este o revoluţie", se arată în comunicatul transmis luni de avocaţii săi, dar datat marţi, 7 ianuarie.

Anunţul, afirmă comunicatul, "a explodat online duminică, 5 ianuarie, adunând peste 10 milioane de impresii în câteva ore. Antreprenorul şi strategul politic Mario Nawfal, cunoscut pentru colaborarea sa cu Elon Musk şi implicarea în campania lui Donald Trump, a amplificat vestea pe profilul său X, târziu în acea seară, turnând gaz peste foc", se mai precizează în comunicat.

Andrew Tate a reluat o temă a lui Elon Musk

Reluând o temă lansată de Elon Musk în ultimele zile, ceea ce a creat animozităţi cu premierul Keir Starmer, Andrew Tate spune în comunicat că "fiicele (Marii Britanii) sunt atacate în plină zi. Iar aşa-numitul sistem de justiţie îi cocoloşeşte pe infractori în timp ce pedepseşte victimele".

O altă temă, cea anti-imigraţie, este preluată tot din discursul campaniei Trump. "Marea Britanie este sub asediu; putrezeşte din interior spre exterior. Cheltuim 7 milioane de lire sterline pe zi pentru cazarea imigranţilor ilegali în hoteluri de lux, în timp ce britanicii care muncesc din greu nu îşi permit să îşi încălzească casele", spune Tate. "Marea Britanie a devenit o umbră a fostei sale fiinţe. Graniţele noastre sunt larg deschise, străzile noastre sunt nesigure, iar liderii noştri sunt lipsiţi de caracter, irosindu-vă banii în timp ce ţara arde. Aceasta nu este incompetenţă - este trădare. Sistemul nu numai că ne dezamăgeşte, ci ne exploatează. Fură de la cei care muncesc din greu şi îi răsplăteşte pe cei care nu respectă legea", arată Tate.

Acesta prezintă şi o aşa-zisă "Cartă" sub denumirea "A Call to Reclaim Britain" (Apel la Recâştigarea Marii Britanii - n.r.), în care prezintă "un plan de război menit să demonteze sistemul distrus şi să redea Marii Britanii mândria şi puterea". Tate, care a plecat din Marea Britanie în urmă cu 10 ani şi s-a stabilit în ultimii ani în România, se declară o victimă, "un băiat din clasa muncitoare care a luptat să scape din ghearele sistemului".

"Am crescut într-un cartier mărginaş din Luton, visând la evadare pentru că sistemul nu-mi oferea nimic. (...) Când eram un negustor de peşte în Luton, mi-am dat seama că nimeni nu va veni să mă salveze. Mi-am croit drum, devenind cel mai medaliat kickboxer din Marea Britanie. Dar unde erau stimulentele guvernamentale pentru a-mi construi o viaţă, o familie, o afacere? (...) Când am îndrăznit să inspir tinerii să se ridice deasupra acestui sistem distrus, am fost demonizat. (...) Au nevoie de un ţap ispăşitor pentru a vă distrage atenţia de la adevăraţii răufăcători - ei înşişi", spune kickboxer-ul devenit între timp un cunoscut influencer cu un discurs considerat înjositor la adresa femeilor şi căruia îi place să se laude cu maşinile sale de lux.

Luna trecută, Curtea de Apel Bucureşti a decis să restituie la DIICOT dosarul în care fraţii Tate au fost acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi viol în formă continuată. Pe de altă parte, Londra crere extrădarea lor în Regatul Unit, pentru că şi acolo sunt acuzaţi de viol şi trafic de persoane, deşi ambii fraţi neagă toate aceste acuzaţii. Tot în decembrie, un tribunal din Marea Britanie a decis că poliţia britanică poate confisca aproape 2,7 milioane de lire sterline (3,4 milioane de dolari) de la fraţii Tate pentru neplata impozitelor.

