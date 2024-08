Armata rusă va ajunge în Pokrovsk în două săptămâni. Ucrainenii au început evacuarea forţată a copiilor

Armata rusă a revendicat luni capturarea oraşului Zalijne, situat în provincia Doneţk din estul Ucrainei, în timp ce-şi intensifică ofensiva în direcţia oraşului Toreţk aflat în imediata vecinătate a acestuia, iar autorităţile ucrainene au ordonat evacuarea familiilor cu copii din Pokrovsk şi din împrejurimile acestui oraş care se află la circa 60 de kilometri vest-sud-vest de Toreţk, dar în direcţia căruia trupele ruse atacă pe o axă separată şi s-au apropiat de zona sa metropolitană, relateazăReuters, AFP şi EFE.

Rusia revendică ocuparea oraşului Zalijne

"Unităţile grupării militare Centru au eliberat Artiomovo", numele rusesc al oraşului Zalijne, a susţinut Ministerul rus al Apărării. Acest oraş, care avea înaintea războiului o populaţie de aproximativ 5.000 de locuitori, se află la mai puţin de 4 kilometri de Toreţk, o redută fortificată a armatei ucrainene a cărei cucerire i-ar permite armatei ruse să înainteze către Konstantinivka, unde se află un important nod de rute folosite de armata ucraineană pentru aprovizionarea forţelor sale.

În plus, o astfel de înaintare ar fi un pas în plus făcut de trupele ruse în direcţia bastionului ucrainean din oraşul Kramatorsk, situat la circa 50 de kilometri nord-vest de Toreţk, şi i-ar tăia armatei ucrainene ruta de aprovizionare către Ceasov Iar, oraş la circa 20 de kilometri nord de Toreţk şi 10 kilometri vest de oraşul Bahmut ocupat de trupele ruse. În weekend ruşii aproape că au ocupat complet localitatea New York situată la 10 kilometri sud-est de Toreţk şi ar putea ataca acest oraş din 3 axe.

Armata rusă nu şi-a oprit înaintarea progresivă pe frontul din estul Ucrainei, mai ales către oraşele Toreţk şi Pokrovsk, în pofida ofensivei surpriză în urma căreia armata ucraineană revendică ocuparea a circa 1.200 de kilometri pătraţi de teritoriu în provincia rusă de graniţă Kursk şi care în opinia unor comentatori ar fi trebuit să forţeze armata rusă să mute semnificativ trupe de pe frontul ucrainean pentru a-şi apăra propriul teritoriu.

Ucrainenii evacuează forţat copiii din Pokrovsk

Autorităţile ucrainene au ordonat luni evacuarea familiilor cu copii din Pokrovsk şi împrejurimile acestuia, în timp ce trupele ruse continuă să avanseze către acest oraş strategic. "Începem evacuarea forţată a familiilor cu copii din zona metropolitană Pokrovsk (...), când oraşele noastre sunt în raza de acţiune a tuturor armelor inamice, decizia de evacuare este necesară şi inevitabilă", a explicat guvernatorul provinciei Doneţk, Vadim Filacikin.

"Având în vedere momentul înaintării armatei ruse, locuitorii din Pokrovsk au la dispoziție o săptămână sau două pentru a se evacua" a declarat şi Sergii Dobriak, șeful administrației militare a orașului Pokrovsk, citat de Radio Europa Liberă.

Peste 53.000 de persoane, printre care aproape 4.000 de copii, locuiesc în acest oraş situat nu departe de linia frontului de est a Ucrainei, a precizat acelaşi guvernator. Pokrovsk se află de asemenea la intersecţia unor rute importante de aprovizionare a principalelor garnizoane ucrainene de pe frontul de est. Dobriak a avertizat încă de săptămâna trecută că trupele ruse au ajuns la puţin peste 10 kilometri de periferia oraşului şi a îndemnat locuitorii rămaşi să plece.

