Ofițerul, care a fost rănit grav în atac, a murit din cauza rănilor în drum spre spital, au declarat medicii și poliția. Alte trei persoane au fost rănite, inclusiv un medic care a oprit mașina pentru a-i trata pe răniți și a fost lovit de o altă mașină, scrie The Time of Israel.

Atac armat pe o autostradă din Tel Aviv

O anchetă inițială a constatat că bărbatul s-a apropiat de autostrada din Ashdod pe jos, a spus poliția. S-a apropiat de mașina de poliție staționată la marginea drumului după ce ofițerul l-a observat mergând și l-a chemat pentru un control de securitate. Apoi a tras în ofițer și a rănit alte patru persoane înainte de a fi împușcat de un voluntar al serviciului de ambulanță Magen David Adom care se afla la fața locului.

"Conduceam și am văzut o persoană cu o armă stând pe drum. La început am crezut că este un polițist, apoi a tras câteva focuri în mine. Am sărit din mașină, mi-am scos arma și l-am împușcat", a spus bărbatul.

Potrivit Channel 12, identitatea atacatorului nu a fost încă stabilită.

