Atac terorist în Israel. Un bărbat a intrat cu mașina într-o stație de autobuz, a înjunghiat un soldat și a deschis focul pe autostradă

Atentat terorist în Israel. Un bărbat a intrat cu mașina în oamenii ce se aflau într-o stație de autobuz, dintr-un oraș aflat în apropiere de Haifa, iar apoi a coborât și a înjunghiat o persoană. Ulterior, a tras la întâmplare în mașinile care treceau prin zonă, înainte de a fi ucis de poliție, relatează Times of Israel.

Incidentul a avut loc în apropierea orașului Yokne’am. Poliția a transmis că atacatorul, care nu a fost identificat imediat, a intrat intenționat cu mașina într-o stație de autobuz unde a lovit un soldat de 20 de ani.

După impact, atacatorul a coborât din vehicul și l-a înjunghiat pe militar. Apoi, i-a furat arma și a fugit pe autostradă, deschizând focul asupra mașinilor care treceau. Un șofer de 75 de ani a fost împușcat mortal.

Serviciul de ambulanță a declarat decesul șoferului la fața locului. Soldatul, un șofer de camion militar, a fost transportat în stare gravă la Centrul Medical Rambam din Haifa.

Imagini difuzate pe rețelele sociale arată atacatorul alergând cu arma pe autostradă și trăgând într-o mașină aflată în mers. Ulterior, el cade la pământ, împușcat de ofițerii Poliției de Frontieră care treceau prin zonă în drum spre un exercițiu.

"Am crezut că e un accident și m-am apropiat. A ieșit cu un cuțit de 30 de centimetri. Am fugit, el l-a înjunghiat pe tânăr și am auzit două focuri în direcția mea", a relatat un martor pentru postul Kan.

