Ministrul de interne francez, Laurent Nuñez, a recunoscut luni "pierderea controlului" de către forțele de ordine "în unele mari orașe" sâmbătă în Franța, când oamenii s-au mobilizat împotriva costului ridicat al vieții. Ziua de sâmbătă a fost marcată de violențe, acte de vandalism și jafuri, scrie AFP.

Autoritățile au pierdut controlul în timpul protestelor în unele orașe din Franța, spune ministrul de interne - ProfiMedia

Laurent Nunez, a cărui demisie a fost refuzată duminică de preşedintele Emmanuel Macron, a recunoscut, de asemenea, o "lipsă de anticipare" în mobilizarea forţelor de ordine sâmbătă, ale căror efective s-au dovedit insuficiente în faţa vandalilor şi a jefuitorilor veniţi în număr mare la manifestaţii.

El a menţionat că 60.000 de poliţişti şi jandarmi au fost mobilizaţi sâmbătă în întreaga ţară. Pe 8 decembrie 2018, în timpul mişcării sociale a "vestelor galbene", fuseseră mobilizaţi 80.000 de poliţişti şi jandarmi, iar cu un an în urmă, 89.000, pentru mişcarea "Blocăm totul", citează Agerpres.

Nunez îşi asumă responsabilitatea "pentru tot ceea ce se întâmplă"

În ceea ce priveşte demisia sa, el a explicat că a depus-o "pentru că este responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă".

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Laurent Nunez a sugerat şi responsabilitatea unor politicieni, fără să-i numească. "Îmi asum partea mea de responsabilitate. Dar aceste dezbateri nu trebuie să treacă sub tăcere faptul că am avut de-a face cu vandali, jefuitori şi militanţi ai extremei stângi", a spus el.

Potrivit lui, unii responsabili politici de stânga "nu i-au denunţat cu vigoarea cu care ar fi trebuit pe cei care au atacat forţele de ordine într-un mod extrem de violent".

Referitor la violenţele şi jafurile care au avut loc duminică şi în cursul nopţii la Paris, ministrul a afirmat că au fost reţinute "350" de persoane; mai exact, 351, a precizat prefectura poliţiei.

Ministrul justiţiei spune că autorităţile au "eşuat incontestabil"

Ministrul justiţiei, Gerald Darmanin, a recunoscut, la rândul său, că autorităţile au "eşuat incontestabil" în faţa violenţelor, apreciind că a existat "o deficienţă în activitatea serviciilor de informaţii".

"Serviciile de informaţii franceze sunt la cel mai înalt nivel în lupta împotriva terorismului islamist, sunt puternice în combaterea criminalităţii organizate şi joacă un rol important în contracararea ingerinţelor străine, dar, în mod evident, nu ştiu să lupte în mod adecvat împotriva ultra-stângii", a afirmat ministrul justiţiei.

"Este un aspect foarte important, deoarece, în anii următori, una dintre ameninţările cu care se va confrunta ţara noastră o reprezintă rebelii de extremă stânga care vor dori să destabilizeze instituţiile noastre", a afirmat el.

Ministrul pentru oraş şi cartiere, Vincent Jeanbrun, a calificat violenţele din Franţa drept o "formă de insurecţie" şi a denunţat o delincvenţă "alimentată de traficul de droguri".

Întrebat dacă "o facţiune delincventă din suburbii" ar fi "jefuit o parte a Franţei", Jeanbrun a răspuns că "o mică parte dintre cartierele noastre populare adăpostesc o formă de delincvenţă, alimentată în special de traficanţii de droguri".