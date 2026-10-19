De ce protestează tinerii din Europa? Franța, Spania și Portugalia au fost acaparate de manifestații în stradă

Nemulțumiți de situația din școli și de criza tot mai accentuată a costului vieții, tinerii din mai multe țări europene, inclusiv din Spania, Franța și Portugalia, au ieșit în stradă pentru a protesta, scrie The Guardian.

Protestatar la manifestaţiile de la Paris, 17 octombrie 2026 - ProfiMedia

În Franța, elevii de liceu s-au ciocnit cu forțele de ordine în timpul unor proteste adesea violente, nemulțumiți de programul prelungit, lipsa profesorilor, sălile de clasă degradate și sistemul netransparent de admitere la universitate. Elevii pierd frecvent luni întregi de cursuri din cauza absențelor profesorilor, pentru care nu sunt găsiți înlocuitori.

Alți protestatari s-au alăturat marșurilor elevilor pentru a-și exprima nemulțumirea față de creșterea costului vieții, inclusiv față de scumpirea carburanților, după ce bombardamentele americane au dus la închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz, scrie The Guardian. Confederația Generală a Muncii (CGT), unul dintre cele mai mari sindicate din Franța, a susținut protestele și a cerut reducerea prețurilor, majorarea pensiilor și creșterea salariilor.

După două mandate, președintele francez Emmanuel Macron se apropie de finalul perioadei petrecute la Palatul Élysée.

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Oamenii și-au exprimat nemulțumirile și în Spania, unde activiștii au ieșit în stradă în septembrie pentru a protesta față de prețurile locuințelor. Protestele au fost declanșate de evacuarea din locuință a unei femei în vârstă de 87 de ani, după ce un fond de investiții i-a majorat chiria cu 230%. Maricarmen Abascal a murit două săptămâni mai târziu, după ce a fost internată în spital.

Protestatarii au cerut reducerea chiriilor, oprirea evacuărilor și interzicerea achiziționării de proprietăți de către fondurile de investiții.

Solicitări similare au fost formulate sâmbătă și de cealaltă parte a graniței iberice, în Portugalia, unde sute de persoane s-au adunat în centrul Lisabonei. Potrivit datelor oficiale, prețurile locuințelor din Portugalia au crescut cu 124% între 2015 și 2024, într-un ritm aproximativ dublu față de media Uniunii Europene.

Presiunea tot mai mare asupra bugetelor gospodăriilor s-a aflat și în centrul protestelor organizate la Milano.

Un marș desfășurat sâmbătă a început pașnic, dar s-a încheiat cu violențe, după ce protestatari mascați au aruncat cu pietre, pavele și alte obiecte în forțele de ordine și au incendiat baricade construite din mesele unor localuri.

Între timp, protestele din Albania împotriva premierului Edi Rama au intrat duminică în cea de-a șasea zi. Manifestanții au declarat că sunt nemulțumiți de ceea ce consideră a fi corupție, de lipsa locurilor de muncă și de standardele scăzute din educație.

Când au început protestele din Europa?

Protestele din Franța privind sistemul de educație au început la sfârșitul lunii septembrie, la o săptămână după începerea anului școlar. De atunci, manifestațiile s-au intensificat, atingând un punct culminant sâmbătă.

Tot sâmbătă a fost prima zi a protestelor față de costul vieții în Italia, Portugalia și Belgia.

În Albania, protestele au loc încă din vară, fiind declanșate de un proiect imobiliar de lux pe litoral, susținut de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

Au dus protestele de pe străzile Europei la schimbări?

În Franța, guvernul a anunțat că va mobiliza încă 3.000 de profesori suplinitori pentru a acoperi deficitul de personal și că îi va implica pe elevi în procesul de luare a deciziilor privind școlile. Mai mult, autoritățile au renunțat la planurile de majorare a unor taxe de înscriere la universitate, anunțate anterior pentru bugetul de anul viitor.

Protestele față de prețurile carburanților, organizate la mijlocul lunii septembrie, au determinat Palatul Élysée să anunțe că guvernul va majora subvențiile pentru benzină acordate anumitor sectoare economice.

În Spania, premierul socialist Pedro Sánchez a încercat să adopte o legislație de urgență în domeniul locuințelor, care ar fi oferit protecție chiriașilor. Respingerea legislației în Congres de către partidele de dreapta și de extremă dreapta l-a determinat să convoace alegeri anticipate pentru 29 noiembrie. Premierul le-a transmis cetățenilor că are nevoie de o "majoritate progresistă mai largă" pentru a putea adopta noi reforme.

Se vor încheia protestele?

Ministrul francez de interne, Laurent Nuñez, a lăsat să se înțeleagă că guvernul nu este dispus să facă noi concesii, dând vina pe protestatarii de "extremă stânga" și pe „infractorii care au jefuit și devastat” clădiri din întreaga Franță. Nuñez și-a depus demisia, însă președintele francez i-a refuzat-o. În Franța vor avea loc alegeri în aprilie 2027.

Protestele din Spania s-ar putea încheia înainte de alegeri dacă guvernul reușește să obțină adoptarea măcar a unei părți dintre decretele privind locuințele de către comisia permanentă a Congresului, un organism special care funcționează atunci când Parlamentul nu se află în sesiune.

Atât socialiștii lui Sánchez, cât și Partidul Popular, de orientare conservatoare, au promis că vor construi mai multe locuințe și că vor acorda prioritate problemei locuințelor dacă vor câștiga alegerile de luna viitoare.