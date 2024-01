Averea lui Volodimir Zelenski. Cu cât au scăzut veniturile sale pe timp de război

Volodimir Zelenski a publicat duminică declaraţia de avere pe 2021 şi 2022, care arată că veniturile liderului de la Kiev au scăzut. Potrivit datelor de pe site-ul preşedinţiei ucrainene, veniturile familiei sale au scăzut în 2022 comparativ cu 2021 cu 47.500 dolari, la 97.700 de dolari.

Zelenski și-a făcut publice declarațiile de avere pentru 2021 și 2022

Familia Zelenski a câştigat 285.198 de dolari în 2021, dintre care aproape 141.278 de dolari au provenit din vânzarea de certificate de trezorerie. Venitul din 2021 a fost cu aproape 314.827 de dolari mai mic decât cel din 2020.

Declaraţia lui Zelenski a explicat venitul mai mic din 2022 pus pe seama contractelor de închiriere îngheţate ca urmare a invaziei ruseşti. Potrivit declaraţiei, în 2021, Zelenski a finalizat procesul de înregistrare a 22 de mărci comerciale, pe care îl începuse "cu mult înainte de a fi ales preşedinte". Declaraţia completă enumeră câteva zeci de mărci comerciale.

Numărul de apartamente, vehicule şi alte bunuri nu s-a schimbat. Potrivit declaraţiei lui Zelenski, există şapte înregistrări de apartamente şi două de vehicule, un Range Rover şi un Mercedes.

Averea lui Zelenski şi minciunile propagandei ruse

Revista Forbes a estimat în 2022 că portofoliul imobiliar al lui Zelenski avea o valoare de 4 milioane de dolari. Acesta includea două apartamente pe numele său, două apartamente deținute în comun, cinci locuri de parcare și o proprietate comercială. Deși deține un apartament într-unul dintre cele mai scumpe clădiri din centrul Kievului, valoarea lui este relativ modestă comparativ cu standardele occidentale, explica sursa citată.

Forbes a mai estimat în 2022 că Zelenski avea o avere netă sub 30 de milioane de dolari. Principalul său activ era "o participație estimată la 25% din Kvartal 95 Studio, un grup de companii de divertisment care produc show-uri şi pe care a transferat-o unui partener după ce a fost ales președinte".

Zelenski a deţinut o vilă de 4,6 milioane de dolari în Forte dei Marmi, Italia, pe care a vândut-o în 2020 (apare în declarațiile sale de avere din 2018 și 2019, dar nu 2020) împreună cu un mic teren și 5 camere de hotel în Georgia. Cash-ul din aceste vânzări a fost declarat și inclus în estimarea de averea făcută de Forbes.

Forbes nu a găsit nicio dovadă că Zelenski deține trei avioane private sau cinci iahturi de lux, aşa cum pretindeau mai multe mesaje despre averea lui Zelenski, devenite virale pe social media şi atribuite propagandei ruse. Zelenski nu are o casă de 35 de milioane de dolari în Florida, nici 1,2 miliarde de dolari în conturi offshore, nu are nici 15 case, nici 3 avioane și nici un venit lunar de 11 milioane de dolari, aşa cum pretindea un alt fake news devenit viral pe Instagram. Nu sunt dovezi nici că Zelenski le-a cumpărat părinților săi o vilă de 8 milioane de dolari.

Sunt dovezi că Zelenski a avut conturi offshore, dar nu şi câţi bani erau în ele

Cu toate astea, celebrul dosar Pandora Papers, adică o serie de înregistrări secrete obținute de Consorțiul Internațional al Jurnaliştilor de Investigație şi publicate în 2021, arăta existenţa unor conturi offshore ale lui Zelenski, fără a dezvălui suma exactă pe care el sau soția lui ar fi avut-o în aceste conturi.

Potrivit Proiectului de Raportare a Crimei Organizate și a Corupției, Zelenski și partenerii săi dețineau din 2012 o rețea de companii offshore în Insulele Virgine Britanice, Cipru și Belize. Documentele au mai dezvăluit că înainte ca Zelenski să devină președinte în 2019, el a cedat unui partener de afaceri participația la o companie offshore, dar a făcut un aranjament ca aceasta să continue să plătească dividende unei companii deținute de soția lui Zelenski.

Potrivit The Guardian, de când a intrat în politică, Zelenski a fost acuzat că s-a aflat sub influența miliardarului Igor Kolomoiski, al cărui canal TV a difuzat show-ul lui Zelenski. În timpul campaniei prezidenţiale din 2019, rivalii lui Zelenski au susținut că între 2012 şi 2016 au fost transferate 41 de milioane de dolari de la firme legate de numele lui Kolomoiski în firme offshore aparținând lui Zelenski și cercului său de apropiaţi. În 2023, Igor Kolomoiski, sancţionat de SUA, a fost arestat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) sub acuzația de spălare de bani și fraudă și plasat în arest preventiv.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰