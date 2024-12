Blake Lively a depus plângere pentru agresiune sexuală împotriva lui Justin Baldoni. Cei doi au jucat împreună în filmul “It Ends With Us"

Actriţa Blake Lively a mărturisit că a depus o plângere împotriva actorului şi regizorului Justin Baldoni, acuzându-l de hărțuire sexuală și defăimare. Cei doi au jucat împreună în filmul "It Ends With Us".