Bogaţii au mai afirmat că sunt conştienţi de faptul că asta nu va modifica în mod fundamental nivelul lor de trăi, însă va transforma averea lor într-o investiție care o să ajute viitorul democratic pe care îl împart cu semenii lor.

Un exemplu este Marlene Engelhorn, tânăra din Austria care a făcut vâlvă după ce a anunțat că vrea să își împartă averea de 25 de milioane de euro moștenită de la bunica ei. "Am moştenit o avere fără să fi făcut nimic pentru a merita acest lucru, iar statul nici nu îmi cere măcar să plătesc impozit pe succesiune", a scris într-un comunicat Marlene Engelhorn, în vârstă de 31 de ani, descendentă a fondatorului gigantului german al industriei chimice BASF, Friedrich Engelhorn.

Tânăra militantă, prezentă la reuniunea elitelor economice şi politice care are loc săptămâna aceasta în staţiunea elveţiană Davos, cere de mai multă vreme să fie taxată suplimentar. După exemplul sutelor de "milionari patrioţi" americani, ea a fondat în lumea germanofonă iniţiativa "Tax me now" şi a trecut la acţiune după decesul bunicii sale, în septembrie 2022.

