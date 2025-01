Caz unic în Italia. Câţi bani cheltuie pe lună o familie cu 9 copii: "Mulţi ne-au spus că suntem iresponsabili"

Femeia în vârstă de 37 de ani a oferit un amplu interviu pentru Corriere della Sera în care a vorbit despre viaţa de familie, dar şi despre sacrificiile inerente care trebuie făcute într-un astfel de caz. Giorgia spune că motivul pentru care au decis să aibă atât de mulţi copii nu are vreo legătură cu religia, ci pur şi simplu cu dragostea. De asemenea, femeia a precizat că multă lume i-a reproşat atât ei, cât şi soţului ei, că sunt iresponsabili să aibă o familie atât de numeroasă în contextul financiar de acum.

Cum se descurcă cu banii cea mai numeroasă familie din Italia

"Sunt unii care ne-au spus că suntem nebuni, că a aduce pe lume atât de mulți copii este o nebunie, chiar și din punct de vedere financiar. Eu le răspund că eu și soțul meu suntem fericiți așa cum suntem. Că familia noastră este o familie veselă și fericită. Că facem multe sacrificii, dar că am face totul din nou. Categoric nu (n.red. legat de eventuale motive religioase), și nici nu suntem bogați, așa cum scriu unii pe rețelele de socializare. Mirko și cu mine provenim din familii simple, iar părinții noștri nici măcar nu ne-au ajutat prea mult financiar. Ceea ce avem, o casă și un atelier unde lucrează Mirko, am construit cu multe sacrificii și muncă grea. Când am rămas însărcinată la 18 ani, părinții noștri ne-au spus acum să ne suflecăm mânecile. Și așa am făcut", a declarat Giorgia.

Soţul ei Mirko are un service auto în care şi lucrează, iar Giorgia se ocupă de această mică afacere de familie. Ea e cea care ţine contabilitatea şi care se ocupă de promovarea pe social media. Deşi au mulţi copii, statul italian nu le oferă niciun beneficiu sau spor suplimentar, cu excepţia alocaţiilor normale. "Am luat un credit ipotecar pentru a ne cumpăra casa. Aceasta este o sumă mare de bani care se adaugă la chiria pentru magazia atelierului în fiecare lună. Doar pentru cumpărăturile alimentare cheltuim 500-600 de euro pe săptămână. Încerc să economisesc la toate, hainele sunt low-cost. În total, bugetul lunar între școală și cheltuielile de întreținere este de aproximativ 5.000 de euro", a mai declarat Giorgia.

Pentru a putea organiza o familie atât de numeroasă trebuie ca timpul să fie gestionat foarte bine şi eficient. Italianca a povestit şi cum decurge o zi normală. "Ei bine, nu pot nega că zilele noastre sunt intense și obositoare. Avem o organizare aproape militară. Soțul meu se trezește întotdeauna înainte de răsărit, în jurul orei 3.30 dimineața, pentru a merge la serviciu. Noaptea reușește să facă mult mai multe lucruri fără să fie întrerupt de clienți. Se întoarce acasă în jurul orei 7.10 pentru a-i duce pe cei mici la școală. Cei doi mari se descurcă. Mă trezesc la 6.30 dimineața, îi trezesc pe cei trei băieți Mattia, Matteo și Marco, îi spăl și îi îmbrac pe cei doi mici. Gloria, Giada, Greta și Gioia sunt mai autonome și au un ceas cu alarmă. Dar apoi le urmez la micul dejun. Mirko îi duce la școală: Matteo la grădiniță, Marco și Joy la grădiniță, Gloria la gimnaziu și Giada și Greta la școala primară", a precizat aceasta.

