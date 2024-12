Cazul care a cutremurat Italia. Ucigașul Giuliei Cecchettin, condamnat la închisoare pe viață. A înjunghiat-o, apoi i-a aruncat cadavrul într-o râpă

Filippo Turetta, care a recunoscut că a ucis-o pe Giulia Cecchettin, în vârstă de 22 de ani, în noiembrie 2023, cu o săptămână înainte ca aceasta să absolve Universitatea din Padova, a fost găsit vinovat marţi, cu circumstanţe atenuante, într-un tribunal din Veneţia, de crimă, deţinere ilegală de arme, răpire şi ascunderea unui cadavru.

De asemenea, el a fost condamnat să plătească daune financiare familiei victimei, pe lângă acoperirea cheltuielilor de judecată. În sistemul italian de justiţie penală, verdictele şi sentinţele sunt pronunţate, în general, fie de un complet de judecători, fie de judecători şi juraţi laici în acelaşi timp.

Crima care a șocat Italia

După ce a ucis-o, acesta a declarat că i-a îndesat cadavrul în saci de gunoi, l-a aruncat într-o râpă şi a luat-o la fugă. A fost arestat în Germania la 10 zile după dispariţia tinerei. Filippo, care a fost prezent în instanţă, a fost lipsit de emoţii, uitându-se la biroul din faţa sa şi flancat de avocaţii săi atunci când a fost citit verdictul.

Tatăl Giuliei, Gino, care se afla, de asemenea, în sala de judecată, nu s-a uitat la ucigaşul fiicei sale. Mama ei a murit în urma unei boli în 2022. După verdict, Gino Ceccettin a declarat că se simte ciudat. "Nu sunt mai uşurat sau mai trist decât am fost înainte de verdict", a spus el.

"Ca tată, nu s-a schimbat nimic", a adăugat bărbatul.

Procurorul şef Andrea Petroni a cerut o sentinţă pe viaţă, care nu depăşeşte 30 de ani în Italia, pe baza circumstanţelor agravante, inclusiv modul în care Filippo a procurat cuţite, bandă adezivă, o lopată, saci de gunoi, frânghii şi o şosetă umedă pentru a înăbuşi ţipetele lui Cecchettin.

El a păstrat obiectele în maşina sa timp de mai multe zile înainte de a o ademeni pe fosta sa prietenă în maşina sa, promiţându-i în mod fals că va înceta să o mai urmărească şi că ar putea fi doar prieteni, a declarat el instanţei.

Filippo a depus mărturie în procesul său de 10 săptămâni, în care a recunoscut că a ucis-o şi i-a ascuns cadavrul. El a recunoscut că a scris un plan care includea o listă cu ceea ce avea nevoie pentru a o face şi a formulat ipoteze cu privire la modul în care ar fi comis crima, dar a insistat că nu intenţiona să facă acest lucru.

"Am fost furios, am avut multe gânduri, am simţit resentimente pentru că ne-am certat din nou, că a fost o perioadă teribilă, că am vrut să ne împăcăm şi aşa... nu ştiu", a declarat el.

"Într-un fel m-a făcut să mă simt bine să scriu această listă pentru a mă descărca, să formulez ipoteza acestei liste care mă liniştea, să mă gândesc că lucrurile s-ar putea schimba", a adăugat el.

Dezbatere privind violenţa

Avocatul lui Turetta, Giovanni Caruso, a susţinut că clientul său nu ar trebui să primească o sentinţă pe viaţă "inumană şi degradantă".

"El nu este Pablo Escobar", a declarat Giovanni Caruso în faţa instanţei, referindu-se la celebrul lord columbian al drogurilor care a fost ucis în 1993. Instanţa a citit, de asemenea, o listă scrisă de Giulia, intitulată "15 motive pentru care ar trebui să-l părăsesc pe Filippo", pe care familia ei a găsit-o.

Printre acestea se numără: "S-a plâns când am pus mai puţine inimi decât de obicei [în mesaje]" şi "Are idei ciudate despre a-şi face singur dreptate pentru trădări, tortură, chestii de genul acesta".

Ea a mai scris: "El trebuie să ştie totul, chiar şi ce spui despre el prietenilor tăi şi psihologului".

Cazul a stârnit dezbaterea cu privire la violenţa împotriva femeilor, precum şi la ceea ce este în mare parte considerat un eşec în prevenirea acestui flagel.

