Ce a spus Putin despre România în interviul cu Tucker Carlson. Ciolacu: "Înţeleg manipularea pe care o face dictatorul Putin"

Premierul Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Constanţa, că România când a aderat la Uniunea Europeană a încheiat acorduri privind suveranitatea teritorială şi a spus că "înţelege manipularea pe care o face dictatorul Putin" în interviul acordat jurnalistului american Tucker Carlson. Şeful Guvernului a fost întrebat de un jurnalist cum vede afirmaţiile preşedintelui Rusiei privind Ucraina, că ar fi un stat artificial, creat cu teritorii luate de la alte ţări, printre care şi România.

"Nici eu, nici dumneavoastră nu o să influenţăm vreodată istoria. Înţeleg manipularea pe care o face dictatorul Vladimir Putin. România, când a aderat la Uniunea Europeană, a încheiat acorduri fiindcă a fost obligată, ca toate ţările membre ale Uniunii Europene, să încheie acorduri privind suveranitatea teritorială şi graniţele fiecărui stat. De aceea, câteodată mai mă supăr când aud, mai ales când vin alegerile, acea poveste cu ungurii sau maghiarii care vin şi ne fură Ardealul. Toată lumea care este în Uniunea Europeană a semnat aceste acorduri. În ceea ce priveşte cum s-a format Ucraina, eu vă spun un singur lucru: Ucraina este un stat suveran şi independent, iar poporul ucrainean este suveran să-şi decidă destinul, cum noi ni-l decidem pe al nostru. Agresorul în acel război este Vladimir Putin. Restul, cum vrem să prezentăm istoria şi cum să o reaşezăm cum ne convine? M-aţi pierdut de client", a afirmat Ciolacu.

Ce a spus Vladimir Putin despre România în interviul cu Tucker Carlson

Vladimir Putin a început interviul cu Tucker Carlson cu un monolog de aproape jumătate de oră în care a prezentat fapte istorice începând din secolul al IX-lea şi prin care a încercat să arate de ce Ucraina nu este o naţiune şi, prin urmare, Rusia este îndreptăţită să intervină.

"După cel de-al Doilea Război Mondial, Ucraina a primit, pe lângă teritoriile care aparţinuseră Poloniei înainte de război, o parte din teritoriile care aparţinuseră anterior Ungariei şi României. Astfel, României şi Ungariei li s-au luat o parte din pământurile lor şi au fost date Ucrainei sovietice, iar acestea au rămas în continuare parte a Ucrainei. Deci, în acest sens, avem toate motivele să afirmăm că Ucraina este un stat artificial care a fost modelat după voinţa lui Stalin", a explicat Vladimir Putin.

Ideea că Polonia, Ungaria şi România ar putea revendica la rândul lor teritorii din Ucraina a fost vehiculată de propaganda rusă de mai multe ori, după invadarea Ucrainei în februarie 2022, în încercarea de a slăbi susţinerea opiniei publice din aceste ţări pentru Ucraina. Premierul naţionalist al Ungariei, Viktor Orban, care a menţinut relaţii cordiale cu Vladimir Putin şi nu a fost de acord decât cu un ajutor umanitar pentru Ucraina, a criticat adesea conducerea de la Kiev pentru că nu ar acorda suficiente drepturi minorităţii maghiare.

Întrebat dacă, în opinia sa, Ungaria are dreptul de a-şi lua înapoi pământurile de la Ucraina şi dacă şi alte naţiuni au dreptul de a se întoarce la graniţele lor din 1654, Vladimir Putin a spus că nu este sigur că ar trebui să facă asta. "Dar având în vedere epoca lui Stalin, aşa-numitul regim al lui Stalin, care, aşa cum mulţi susţin, a avut numeroase încălcări ale drepturilor omului şi încălcări ale drepturilor altor state, se poate spune că ei ar putea cere înapoi acele pământuri ale lor, deşi nu ar avea dreptul să facă acest lucru. Este cel puţin de înţeles", a adăugat liderul de la Kremlin.

În acest punct al discuţiei, Tucker Carlson l-a întrebat direct dacă i-a spus lui Viktor Orban că poate avea o parte din Ucraina. Putin a negat vehement: "Niciodată. Nu i-am spus niciodată. Nici măcar o singură dată. Nici măcar nu am avut vreo conversaţie pe această temă". Dar după aceea, el a început să acrediteze ideea că maghiarii ar fi îndreptăţiţi să o facă. "De fapt, ştiu cu siguranţă că maghiarii care trăiesc acolo au vrut să se întoarcă pe pământul lor istoric", a spus el şi, ca să ilustreze ideea, a povestit o întâmplare din experienţa personală.

"Aş dori să vă împărtăşesc o poveste foarte interesantă. Fac o paranteză, este una personală. Undeva, la începutul anilor '80, am făcut o călătorie cu maşina de la Leningrad, pe atunci Leningrad, prin Uniunea Sovietică, trecând prin Kiev. Am făcut o oprire în Kiev şi apoi am mers în vestul Ucrainei. Am mers în oraşul Beregovoi şi toate numele oraşelor şi satelor de acolo erau în rusă şi într-o limbă pe care nu o înţelegeam - în maghiară, în rusă şi în maghiară. Nu în ucraineană, în rusă şi în maghiară. Treceam cu maşina printr-un fel de sat şi erau bărbaţi care stăteau lângă casele lor şi purtau costume negre din trei piese şi pălării negre. Am întrebat dacă sunt vreun fel de animatori? Mi s-a spus că nu, nu erau animatori, erau maghiari. Am întrebat: "Ce caută ei aici? Ce vreţi să spuneţi?" "Acesta este pământul lor. Ei locuiesc aici". Asta se întâmpla în perioada sovietică, în anii 1980. Au păstrat limba maghiară, numele maghiare şi toate costumele lor naţionale. Ei sunt maghiari şi se simt maghiari", a spus Putin.

Tucker Carlson l-a întrebat pe Putin despre "supărarea" legată de Transilvania

Tucker Carlson a adus în discuţie la acest moment şi problema Transilvaniei, spunând că "multe naţiuni sunt supărate din cauza Transilvaniei" şi că "multe naţiuni se simt frustrate de graniţele redesenate în urma războaielor din secolul XX şi a războaielor care datează de 1.000 de ani" şi care fuseseră menţionate până atunci de Putin.

Liderul de la Kremlin şi-a încheiat monologul istoric făcând referire la faptul că Rusia a fost înşelată după destrămarea URSS de Occident şi că extinderea NATO a fost o greşeală, discurs de asemenea repetat anterior.

"La urma urmei, prăbuşirea Uniunii Sovietice a fost efectiv iniţiată de conducerea rusă. Nu înţeleg după ce s-a ghidat conducerea rusă la vremea respectivă, dar bănuiesc că au existat mai multe motive pentru a crede că totul va fi bine. În primul rând, cred că liderii ruşi de atunci credeau că elementele fundamentale ale relaţiei dintre Rusia şi Ucraina erau de fapt o limbă comună. Mai mult de 90% din populaţia de acolo vorbea rusă. Legăturile de familie, fiecare a treia persoană de acolo avea un fel de legături de familie sau de prietenie.

O cultură comună. Istorie comună, în sfârşit, credinţă comună, coexistenţa într-un singur stat timp de secole şi economii profund interconectate. Toate acestea erau atât de fundamentale. Toate aceste elemente împreună fac ca bunele noastre relaţii să fie inevitabile. Al doilea punct este unul foarte important. Vreau ca dumneavoastră, în calitate de cetăţean american, şi telespectatorii dumneavoastră să auziţi despre acest lucru. Fosta conducere rusă a presupus că Uniunea Sovietică a încetat să mai existe şi, prin urmare, nu mai existau linii de demarcaţie ideologice.

Rusia chiar a fost de acord în mod voluntar şi proactiv cu prăbuşirea Uniunii Sovietice şi a crezut că acest lucru va fi înţeles de aşa-numitul Occident civilizat ca o invitaţie la cooperare şi asociere. Asta aştepta Rusia, atât din partea Statelor Unite, cât şi din partea aşa-numitului Occident colectiv, ca întreg. Au existat oameni deştepţi, inclusiv în Germania, Egon Bahr, un politician important al Partidului Social Democrat, care a insistat în conversaţiile sale personale cu liderii sovietici, în pragul prăbuşirii Uniunii Sovietice, că aceştia ştiau că în Europa ar trebui să fie stabilite sisteme de securitate.

Ar trebui să se acorde ajutor Germaniei unificate, dar ar trebui să se stabilească, de asemenea, un nou sistem care să includă Statele Unite, Canada, Rusia şi alte ţări din Europa Centrală. Dar NATO nu trebuie să se extindă. Asta a spus el. Dacă NATO se extinde, totul ar fi la fel ca în timpul Războiului Rece, doar că mai aproape de graniţele Rusiei. Asta e tot. A fost un bătrân înţelept, dar nimeni nu l-a ascultat. De fapt, s-a supărat o dată. Dacă, a spus el, nu mă ascultaţi, nu voi mai pune piciorul în Moscova niciodată. Totul s-a întâmplat exact aşa cum spusese el" a încheiat Putin.

