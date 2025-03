Ce arată primele cercetări după tragedia din Macedonia de Nord. Preşedintele: Toată lumea este şocată. Sunt şocată în calitate de mamă

Pulse, Macedonia de Nord, Colectiv, România. Două ţări diferite, 10 ani distanţă, o tragedie trasă la indigo. 500 de tineri erau în clubul plin până la refuz din micuţul oraş Kocani, situat la aproximativ 100 km est de capitala Skopje. Şi la aproape 600 de locul în care s-a scris tragedia Colectiv. Cei mai mulţi spectactori erau adolescenţi, atraşi de vestea că trupa de hip-hop DNK, una dintre cele mai populare din ţară, va concerta în localitatea lor.

Pe scenă au fost aprinse două dispozitive pentru efecte pirotehnice. Din ele au sărit scânteile care au declanşat tragedia. O limbă de foc a cuprins tavanul făcut din materiale puternic inflamabile, de deasupra scenei. Câteva secunde nu a observat nimeni. Trupa cânta în timp ce vâlvătaia s-a extins cu forţă, în mai multe direcţii. În mai puţin de două minute, întreaga clădire s-a aprins, buretele topit a căzut peste tineri, iar totul s-a transformat într-o luptă cumplită pentru supravieţuire.

Unii au încercat să iasă pe geam, dar au dat acolo de gratii. Alţii s-au încălcat în picioare spre singura ieşire. "Am discutat cu anumite surse care spun că acest club de noapte avea o singură ieşire. Era practic imposibil ca toată lumea să iasă rapid", a declarat Goran Rizaov, jurnalist din Macedonia de Nord.

Vezi și

59 de tineri au murit. Este un prim bilanţ. Printre ei, managerul trupei şi toboşarul, dar şi un fotbalist de 25 de ani, fost jucător la echipa naţională de tineret. "Toată lumea este şocată. Eu sunt şocată în calitate de mamă, în calitate de om, în calitate de preşedinte. Nu-mi vine să cred că o astfel de tragedie a avut loc", a declarat preşedintele Macedoniei de Nord, Gordana Siljanovska-Davkova.

Cea mai tânără victimă avea 14 ani

Răniţii, mulţi dintre ei copii de 14 ani sau tineri până în 25 de ani, au fost preluaţi de ambulanţe şi duşi la spitalele din trei oraşe macedoneene. Cel puţin 20 sunt în stare gravă, au arsuri şi intoxicaţii cu monoxid de carbon.

Pentru părinţii care-şi ştiau copiii în club misiunea a fost cruntă - să afle de la medici, dacă mai sunt sau nu, în viaţă. "A fost singurul meu copil şi a murit! Ce ar trebui să fac? Avea 21 de ani! Abia a început să trăiască! Ce mi-a mai rămas în viaţă? Nu mai am pentru ce să trăiesc! A fost singurul meu copil". "Un mesaj pentru premier: nu am nevoie de bani! Nu am nevoie de bani, am nevoie de copilul meu! Aveam o viaţă fericită, aveam suficienţi bani! Acum, copilul meu a murit! Singurul meu copil".

Liste cu fotografii ale tinerilor dispăruţi circulă acum pe internet. Mai mulţi răniţi au fost transferaţi deja la spitale din Bulgaria şi Grecia. La 10 ani de la Colectiv, România nu are centre noi pentru marii arşi aşa că, ajutorul României poate fi doar pentru transfer. "Noi nu vom prelua pacienţi în România, dar vom putea ajuta cu transportul pacienţilor către alte ţări din Macedonia de Nord", a declarat Raed Arafat.

Ce arată primele cercetări după tragedie

Clubul devastat de incendiu în Macedonia de Nord funcţiona într-o fostă fabrică de covoare şi ar fi avut o licenţă falsă. "Licenţa a fost emisă în martie 2024, după o dare de mită. Există un document pentru funcţionarea unui cabaret care a fost emis ilegal, cu sigiliul original al Ministerului Economiei şi semnătura a oficialilor de la acea vreme din acelaşi minister", a explicat premierul Hristijan Mickoski.

Cinci procurori din Macedonia de Nord au preluat ancheta. Primele cercetări arată că localul era umplut mult peste capacitatea legală. Şi nu avea suficiente extinctoare. Foşti angajaţi ai clubului fac acum acuzaţii grave. "Interiorul clubului, din câte ştiu, este izolat cu cel mai ieftin burete de pe piaţă. Am fost acolo, când l-au montat". După nenorocire, autorităţile din Macedonia de Nord au anunţat că toate localurile din ţară vor fi inspectate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Banca Europeană a scăzut dobânda. Vă gândiţi să faceţi un credit în Euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰