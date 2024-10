Washington Post a pierdut 200.000 de abonaţi după ce Jeff Bezos a ucis susţinerea Kamalei Harris. Editorialul miliardarului

Washington Post a pierdut peste 200.000 dintre abonați, echivalentul a 8% din totalul de 2,5 milioane de abonați, care include digital şi print. În plus ziarul se confruntă şi cu un val de demisii după ce patronul Jeff Bezos a refuzat să permită ca Washington Post să anunţe că o susţine public pe Kamala Harris. Explicaţia oficială a fost aceea că WP care de ani de zile de autonumeşte "un ziar independent" vrea să se întoarcă la originile sale. "Adevărul dur: americanii nu au încredere în mass-media" este titlul editorialului publicat de Jeff Bezos în WP.

Washington Post (WP) a pierdut de vineri până luni la prânz peste 200.000 de abonaţi, potrivit postului public de radio NPR. Nu toate anulările de abonamente intră în vigoare imediat. Totuși, reprezintă aproximativ 8% din cei 2,5 milioane de abonați ai ziarului, digital şi print. Numărul anulărilor era în creştere şi luni după-amiază. "Este un număr colosal" a spus pentru NPR Marcus Brauchli, fost editor-şef al WP. "Problema este că oamenii nu știu de ce a fost luată decizia. Practic știm că decizia a fost luată, dar nu știm ce a dus la ea."

Principalul cotidian din Washington - renumit pentru că a dezvăluit scandalul Watergate - a anunţat vineri, prin intermediul directorului său general, William Lewis, că nu va susţine niciun candidat la alegerile prezidenţiale din 5 noiembrie şi că se va abţine, de asemenea, de la a cere un vot pentru un candidat sau altul la viitoarele alegeri. Washington Post a susţinut candidaţii democraţi la preşedinţie în 2008, 2012, 2016 şi 2020.

Demisii, anulări de abonamente şi indignare

Angajații ziarului, dar şi cititori de renume au fost indignați de decizia lui Jeff Bezoz. "După 5 ani, mi-am anulat abonamentul la Washington Post" a anunţat pe X renumitul scriitor Stephen King. "Tocmai am anulat abonamentul la ziarul care ne spune că "Democrația moare în întuneric (n.r. motto-ul ziarului)", a anunţat şi celebrul actor Mark Hamill. Doi colaboratori care scriau comentarii au demisionat şi alţi doi jurnalişti, Molly Roberts şi David Hoffman, au renunţat la boardul editorial al WP.

Lipsa unui parti-pris din partea Washington Post este o decizie de principiu, şi-a justificat Jeff Bezos decizia. Puțini angajaţi ai WP cred însă că acesta este adevăratul motiv având în vedere momentul când a fost făcut anunţul, cu 10 zile înainte alegerile prezidenţiale din SUA, unde cursa dintre Kamala Harris şi Donald Trump este una foarte strânsă.

"Dacă această decizie ar fi fost luată în urmă cu trei ani, cu doi ani, poate chiar cu un an în urmă, ar fi fost bine. Era rezonabil. Dar a fost luată înainte de alegeri și nu a existat nicio discuţie serioasă cu redacția ziarului. În mod clar, a fost luată din alte motive, nu din motive de principii", a declarat fostul editor-şef al WP, Marty Baron.

Trei dintre cele mai citite 10 articole de duminică de pe siteul Washington Post erau opinii ale jurnaliştilor indignați de decizia lui Bezos. Editorialul Alexandrei Petri, care scrie opinii umoristice, cu titlul "Mi-a revenit mie, editorialistul de umor, sarcina să o susțin pe Kamala Harris" a strâns peste 174.000 de accesări.

Editorialul lui Jeff Bezos. "Adevărul dur: americanii nu au încredere în mass-media"

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a negat că interesele sale personale s-ar afla în spatele lipsei de sprijin din partea Washington Post pentru unul dintre candidaţii la preşedinţia SUA şi a apărat o "decizie de principiu". Miliardarul care deţine Washington Post din 2013 a publicat luni un editorial intitulat "Adevărul dur: americanii nu au încredere în mass-media", în care spune că decizia "a fost luată în întregime intern" şi că "nu forţează" în favoarea intereselor sale personale în ceea ce priveşte deciziile ziarului.

"În sondajele de opinie anuale despre încredere și reputație, jurnaliștii și mass-media au coborât în ​​mod constant la coada clasamentului, fiind adesea chiar deasupra Congresului. Dar în sondajul Gallup din acest an, am reușit să cădem sub Congres. Profesia noastră este acum cea mai puțin de încredere dintre toate. Ceea ce facem în mod clar nu funcționează", aşa îşi începe Bezos editorialul.

"Realitatea este un campion de neînvins. Ar fi ușor să-i învinovățim pe alții pentru prăbuşirea continuă a credibilității noastre (și, prin urmare, a scăderii impactului), dar mentalitatea de victimă nu ne va ajuta. Să te plângi nu este o strategie.Trebuie să muncim mai mult pentru a controla ceea ce putem controla pentru a ne crește credibilitatea", mai susţine miliardarul.

"Puteţi vedea averea şi interesele mele de afaceri ca pe un bastion împotriva intimidării sau le puteţi vedea ca pe o reţea de conflicte de interese", a explicat miliardarul. "Vă asigur că opiniile mele aici sunt, de fapt, poziţii principiale şi cred că istoricul meu ca proprietar al Post din 2013 susţine această idee", a adăugat el.

Apelurile la vot lansate de consiliile editoriale ale ziarelor, care reunesc editorialiştii, sunt obişnuite în peisajul media din Statele Unite. Dar pentru Jeff Bezos, o astfel de practică "creează de fapt o percepţie de părtinire, de non-independenţă". Încheierea ei "este o decizie de principiu", scrie el, "şi este decizia corectă". Companiile lui Jeff Bezos au semnat contracte mari cu guvernul SUA în ultimii ani, în special cu Pentagonul, în domeniul stocării datelor ("cloud").

Elon Musk, unul dintre principalii susţinători ai lui Donald Trump şi un vechi rival al lui Jeff Bezos, l-a felicitat pe patronul WP pentru decizia de a nu o susţine pe Kamala Harris.

