Momente-cheie din timpul dezbaterii Kamala Harris - Donald Trump

Kamala Harris și Trump şi-au strâns mâinile înainte să înceapă confruntarea. Momentul televizat a ținut cu sufletul la gură milioane de americani. Prima dată s-a vorbit despre economia Statelor Unite. "Am fost crescută ca un copil din clasa de mijloc și sunt de fapt singura persoană de pe această scenă care are un plan care vizează ridicarea clasei de mijloc și a oamenilor muncii din America. Donald Trump nu are de fapt niciun plan, este mai interesat să se apere decât să aibă grijă de voi", spune Harris.

Până la atacuri personale nu a mai durat mult. "Dacă va fi aleasă vreodată, ea va schimba totul. Și acesta va fi sfârșitul țării noastre. Este o marxistă, toată lumea știe că este o marxistă. Tatăl ei este un profesor marxist de economie și a învățat-o bine", spune Trump. Kamala i-a răspuns lui Trump cu privirea şi mimica feţei. La un moment dat însă, vicepreşedinta a uitat de reguli şi l-a întrerupt pe republican, care a taxat-o din nou. "Ea a renunțat la cel puțin 12, 14 sau 15 politici. Nu a vrut să mai finanţeze poliţia. În Minnesota... Nu este adevărat.. Stai puţin. Vorbesc în acest moment. Dacă nu vă supăraţi, vă rog! Îţi sună cunoscut?"

S-a trecut apoi la subiectul avortului. Spiritele s-au încins şi mai tare. "Va permite Kamala avortul în luna a opta? a noua, a șaptea? Hai, pe bune! Ai face asta? De ce nu răspunzi la întrebare? Răspunde la întrebarea despre fertilzarea in vitro", o atacă Trump. "O persoană nu trebuie să-și abandoneze credința sau convingerile profunde pentru a fi de acord cu guvernul, iar Donald Trump cu siguranță nu ar trebui să spună unei femei ce să facă cu corpul ei", răspunde Harris.

Când s-a trecut la tema imigraţiei, Trump a făcut o declaraţie halucinantă. "Ei ( n.r imigranţii) mănâncă câinii. Ei mănâncă pisicile! Ei mânăcă animalele de companie ale oamenilor care locuiesc acolo (n.r Ohio)." Harris nu s-a putut abține și a început să râdă. "Vorbeşti despre lucruri extreme. Uitaţi, acesta este unul dintre motivele pentru care în aceste alegeri sunt susţinută de două sute de republicani".

Kamala a vorbit si despre războiul din Ucraina. A adus în discuţie şi vizita în România. "Eu m-am întâlnit cu Zelenski (n.r cu câteva zile înainte de invazie). Apoi am fost pe flancul estic al NATO, în România și Polonia și am adus 50 de țări împreună să susțină Ucraina pentru lupta ei dreaptă de apărare".

Tensiune a fost şi în afara platoului în care s-a susţinut dezbaterea. Mii de protestatari pro Palestina au mărşăluit pe străzile din Philladelphia. Au fluturat steaguri palestiniene şi au cerut încheierea războiului din Gaza.

Dezbaterea a venit la pachet cu reguli stricte. Cei doi candidați la președinție au avut alocate 2 minute pentru fiecare întrebare, timp în care microfonul contracandidatului a fost oprit. Trump şi Kamala nu au avut voie să-şi pună întrebări unul celuilalt, ci doar să răspundă la cele ale moderatorilor. Mai mult, nu au avut voie să interacţioneze cu echipele lor de campanie, prezente în studio.

Dezbaterea istorică a fost organizată în Philadelphia, Pennsylvania, unul dintre statele cunoscute drept "swing", adică poate înclina decisiv balanţa electorală. Centrul Constituţiei Naţionale a fost transformat într-o fortăreaţă - kilometri întregi de garduri de metal au înconjurat clădirea, iar agenţii Secret Service au vegheat de la înălţime fiecare mişcare a civililor.

În ultima săptămână, Kamala Harris a petrecut ore în şir cu echipa ei de campanie pregătind strategii. Harris este la prima ei dezbatere electorală. Aşa că şi-a permis doar un scurt moment de relaxare, o plimbare de câteva minute pe plajă alături de soţul ei şi la un magazin de condimente.

