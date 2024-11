Potrivit BBC Ucraina, atacul s-a petrecut în data de 11 noiembrie. Atacul rusesc cu rachete a lovit nemilos blocul din Kryvyi Rih unde locuia şi familia lui Maxim Kulyk, la etajul trei. Doar el a supravieţuit, ca prin minune, dar va trebui să trăiască pentru tot restul vieţii cu durerea pierderii soţiei sale, Olena, şi a celor trei copilaşi pe care cei doi îi aveau împreună. Cel mai mic, o fetiţă pe nume Uliana, venise pe lume cu doar două luni în urmă.

Şi-a îngropat soţia şi cei trei copii

În timp ce sirena anti-aeriană ţinea loc de muzică, Maxim Kulyk le-a adus un ultim omagiu soţiei sale, Olena, moartă la 32 de ani, şi celor trei micuţi: Kiril, de 10 ani, Demyd, de doar 2 anişori, şi Uliana, un bebeluş de 2 luni.

La intrarea în casa distrusă, printre ruine, au fost aduse flori şi jucării. Familia era cunoscută şi apreciată printre locuitorii oraşului ucrainean. O fotografie cu chipul lui Maxim Kulyk, transfigurat de durere, a fost publicată pe platforma X. Imaginea transmite emoţie pură.

Oraşul a fost atacat cu o rachetă balistică, a declarat Oleksandr Vilkul, şeful Departamentului Apărării din Kryvyi Rih. Ar fi vorba despre o rachetă "Iskander-M", lansată din Crimeea, a precizat el.

Cum a supravieţuit Maxim Kulyk

"Fiul meu se afla în bucătărie, unde pregătea micul dejun. A rămas în viaţă. A căzut la etajul doi", povesteşte mama bărbatului, Irina. Aceasta a venit într-un suflet la locul tragediei, după ce a aflat vestea.

"Eram la muncă atunci când am auzit o explozie. I-am sunat, dar nu răspundeau. Aşa că am venit aici, unde am văzut cu ochii mei dezastrul", adaugă femeia. Seara, dintre dărâmături, au fost scoase trupurile victimelor, după mai bine de 13 ore de căutări.

Prezedintele Volodimir Zelenski i-a numit "terorişti" pe soldaţii ruşi, în urma atacului. "Kryvyi Rih. Un bloc obişnuit, cu cinci etaje, pe care ruşii l-au lovit cu rachete. Apartamentele au fost distruse", a declarat preşedintele Ucrainei.

Impactul rachetei a afectat mai bine de 40 de clădiri din zonă. 14 oameni au fost răniţi, dintre care doi sunt copii. Un băiat în vârstă de 11 ani a fost spitalizat.

