Chitaristul John Sykes a murit la 65 de ani. Fostul membru Whitesnake şi Thin Lizzy a pierdut o luptă grea cu cancerul

John Sykes "a încetat din viaţă după o luptă grea cu cancerul", potrivit unui comunicat publicat pe site-ul său.

El a fost descris drept un "om atent, bun şi carismatic, a cărui prezenţă lumina încăperea" şi care, în ultimele sale zile, şi-a exprimat "dragostea sinceră şi recunoştinţa pentru fanii săi".

Trupele alături de care John Sykes a cântat

Sykes a cântat pe două albume Whitesnake şi a colaborat la compunerea unora dintre cele mai cunoscute melodii ale trupei, inclusiv "Still Of The Night" şi "Is This Love". El şi-a început cariera în 1980 cu trupa de heavy metal Tygers Of Pan Tang, cu care a înregistrat două albume, înainte de a se alătura grupului Thin Lizzy în 1982.

A cântat pe albumul "Thunder and Lightning" al Thin Lizzy din 1983, apoi a concertat alături de liderul Phil Lynott într-un turneu european cu un grup separat numit The Three Musketeers.

În 1984, s-a alăturat trupei Whitesnake la invitaţia fondatorului şi liderului David Coverdale, înregistrând unele piese pentru albumul "Slide It In" şi, mai târziu, pentru albumul "Whitesnake" din 1987, un succes comercial şi de critică.

După ce a părăsit Whitesnake, John Sykes a lansat două albume cu propriul grup, Blue Murder, iar mai târziu a pus bazele unei versiuni de turneu a trupei Thin Lizzy, care se destrămase în anii premergători morţii lui Lynott, în 1986.

David Coverdale a reacţionat pe reţeaua X postând o serie de fotografii cu el şi Sykes surprinse în perioada de glorie a trupei Whitesnake. "Tocmai am auzit vestea şocantă a morţii lui John", a scris el. "Sincerele mele condoleanţe familiei, prietenilor şi fanilor săi", a adăugat solistul.

Slash, chitaristul formaţiei Guns N' Roses, a postat o fotografie cu Sykes şi a scris simplu: "RIP"

