Chitaristul trupei Queen, Brian May, a suferit un atac vascular cerebral, care l-a lăsat temporar paralizat de mâna stângă

Cu toate acestea, legenda rock-ului, în vârstă de 77 de ani, a spus că acum este bine și că și-a recăpătat capacitatea de mișcare pentru a mai putea cânta.

A rămas paralizat de mâna stângă

„Vestea bună este că pot cânta la chitară după evenimentele din ultimele zile. Spun asta pentru că aveam dubii că aș mai putea face asta, din cauza faptului că acea problemă de sănătate pe care am menționat-o s-a întâmplat acum aproximativ o săptămână și medicii au spus că a fost un accident vascular cerebral minor. Deodată - din senin - nu am avut niciun control asupra acestui braț. Așa că a fost puțin înfricoșător, recunosc”, a mărturisit starul într-un clip postat miercuri pe site-ul său, potrivit BBC.

Articolul continuă după reclamă

Brian May a ţinut să le mulţumească şi medicilor de la Spitalul Frimley din Surrey, unde a primit îngrijiri de specialiate. "Vestea bună este că sunt bine. Fac doar ceea ce mi s-a spus, adică practic nimic. Nu am voie să ies în oraș - ei bine, nu am voie să conduc, nu am voie să mă urc într-un avion, nu am voie să-mi cresc ritmul cardiac prea mult... dar sunt bine.", a glumit el.

Vedeta a adăugat că nu a dezvăluit nimic până acum pentru că nu şi-a dorit „compasiune”. „Vă rog să nu faceți asta pentru că îmi va aglomera căsuța de e-mail și urăsc asta”, a adăugat el.

