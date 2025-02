Cine este Friedrich Merz, creștin-democratul pe cale să devină noul cancelar al Germaniei

Friedrich Merz a subliniat în timpul campaniei electorale că nu va coopera sub nicio formă cu extrema dreaptă AfD, motivând că acest partid pune la îndoială moneda euro și NATO și caută pacea "în poala lui Putin", referire la președintele rus și la războiul dus de acesta contra Ucrainei, țară sprijinită substanțial în acest război de Germania.

Merz a exclus până acum să renunțe la aşa-numita frâna a datoriei, dar a promis o reformă fiscală majoră. În anul 2009, pentru a frâna acumularea de noi datorii, a fost inclus un paragraf special în Constituţia Germaniei. Conform acestui amendament, cunoscut sub numele de frâna datoriei, "debt break", Guvernul federal poate contracta datorii noi până la echivalentul a 0,35% din Produsul Intern Brut în fiecare an. Însă Germania are nevoie să investească miliarde de euro pentru tranziţia climatică şi transformarea industriei sale, afectată de preţurile ridicate la energie şi concurenţa americană şi chineză.

De profesie avocat, Friedrich Merz s-a luptat pentru şefia partidului la începutul anilor 2000, atunci când a fost învins de Angela Merkel. Este faimos şi pentru faptul că pilotează un mic avion, la bordul căruia face în fiecare zi de luni drumul între Munchen şi Berlin.

Sondajele exit poll arată că Merz va avea nevoie de sprijinul Verzilor şi al social-democraţilor pentru a guverna. Asta pentru că partidul de extremă dreapta a ieșit pe locul 2, o premieră după Al doilea Război Mondial. Alternativa pentru Germania (AfD) este condusă de Alice Weidel, o economistă care se opune imigraţiei şi Uniunii Europene.

Alegeri în Germania, rezultate exit poll. CDU/CSU - 28,5%, AfD - 20%, SPD - 16.5%, Verzii - 12%

Potrivit rezultelor exit poll publicate de Der Spiegel, Uniunea Creștin-Democrată (CDU/CSU) a obținut 28,5% din voturi (+4,4 puncte față de 2021), fiind declarată câștigătoare a alegerilor federale din 2025.

Alternativa pentru Germania (AfD) se clasează pe locul al doilea, cu 20% (+9,6), în timp ce Partidul Social-Democrat (SPD) suferă o scădere semnificativă, ajungând la 16,5% (-9,2). Verzii au obținut 12% (-2,7), Stânga 9% (+4,1), FDP 5% (-6,4), iar BSW 5% (+5,0). Prezența la vot a crescut considerabil față de scrutinul din 2021.

