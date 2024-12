Cine este Luigi Mangione? Băiat de bani gata, furios pe America corporatistă, a canalizat ura americanilor faţă de asiguratorii medicali

Luigi Mangione, un american de 26 de ani, a fost pus sub acuzare pentru asasinarea lui Brian Thompson, CEO-ul UnitedHealthcare, una dintre cele mai mari companii de asigurări de sănătate din SUA. A fost arestat după un pont venit de la un McDonald's din Pennsylvania în timp ce era căutat de poliţie. Reacția americanilor la asasinatul de pe 4 decembrie de la New York a dezvăluit și o furie puternică la adresa unei industrii de un trilion de dolari - cea a asigurărilor medicale.

Poliţiştii din Pennsylvania l-au arestat pe Luigi Mangione, pe 9 decembrie, într-un McDonald's din Altoona. După ce autorităţile au publicat săptămâna trecută mai multe fotografii cu suspectul în cazul asasinării lui Brian Thompson, un angajat McDonald's l-a recunoscut luni şi a sunat la poliţie. Agenţii l-au găsit la o masă unde mânca, avea o mască chirurgicală albastră și un laptop. Ofițerii i-au cerut să-şi dea jos masca iar unul dintre ei l-a recunoscut imediat. Întrebat dacă a fost recent în New York, "a tăcut și a început să tremure", relatează The New York Times, citând poliţia.

Cum a fost prins Luigi Mangione

La câteva ore după arestarea sa, Mangione a fost pus oficial sub acuzare pentru crimă de gradul al doilea (n.r. intenţionată, dar fără premeditare) și alte patru capete de acuzare, două legate de posesia de arme, una pentru fals şi alta pentru deţinere de amortizor. Potrivit poliţiei, Mangione avea asupra sa o armă "fantomă", adică asamblată acasă folosind o imprimantă 3D, un amortizor pentru zgomot și un încărcător cu șase cartușe de 9 mm, similare cu cele folosite la asasinatul din 4 decembrie. Avea mai multe acte de identitate, inclusiv unul cu identitatea sa reală și altul care era fals.

Vezi și

De asemenea, avea un manifest de trei pagini, scris de mână, în care condamna America corporatistă şi industria asigurărilor de sănătate, acuzată că este mai interesată de profit decât de pacienți. "Acești paraziți îşi merită soarta. Îmi cer scuze pentru orice conflict sau traumă create, dar a trebuit să o fac", se arată în manifest, potrivit unui politiţist care l-a citit. Documentul menționa în mod special UnitedHealthcare, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa asigurărilor medicale şi profitul făcut de companie. Poliția a spus că, deși arestarea sa a fost "pașnică", el nu a mai fost cooperant de atunci.

Brian Thompson, în vârstă de 50 de ani, a fost împușcat miercuri dimineața în fața unui hotel din Manhattan. Potrivit imaginilor surprinse în momentul asasinatului, atacatorul părea să știe exact pe unde va intra victima în hotel. El l-a împușcat pe Thompson în piept de la mică distanță, după care a fugit pe jos pe celebra Sixth Avenue, s-a urcat pe o bicicletă și a dispărut în Central Park. O înregistrare video l-a surprins ieșind din parc și luând un taxi spre o stație de autobuz din nordul Manhattanului, de unde ar fi luat un autobuz pentru a fugi din oraș.

În timp ce fugea ar fi aruncat un rucsac în care se aflau bani Monopoly. Cartuşele gloanţelor găsite la faţa locului aveau scrise pe ele cuvintele "deny", "defend" şi "depose" ("neagă", "apără", "cheamă în justitiţie"), au declarat surse din poliţie. Anchetatorii cred se referă la tactici folosite de companiile de asigurări pentru a evita plățile tratamentelor și a crește profitul.

Cine este Luigi Mangione

Nimic din trecutul lui Luigi Mangione nu sugerează un asasin. S-a născut și a crescut în Maryland, nu avea cazier în New York iar ultima sa adresă a fost în Honolulu, Hawaii. A studiat la un liceu privat, exclusiv de băieți, din Baltimore, pe care l-a absolvit şef de promoţie, adică cu cele mai bune rezultate academice din clasă. Un fost coleg, Freddie Leatherbury, a declarat agenției Associated Press că Mangione provine dintr-o familie bogată, din Baltimore. Familia sa are afaceri de tip country club și case de bătrâni, potrivit presei locale.

La scurt timp după ce a fost pus sub acuzare, politicianul republican Nino Mangione - care ar fi vărul său - a declarat că familia este "șocată și devastată". Luigi Mangione a absolvit Universitatea din Pennsylvania (Ivy League) şi are un master în informatică. A fondat un club pentru dezvoltarea de jocuri video. Un prieten de facultate l-a descris drept un tip "super normal" și "o persoană inteligentă".

Mangione a fost angajat ca inginer de date (data engineer) pentru TrueCar, o platformă de vânzare pentru mașini noi și second hand. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru BBC că nu a mai lucrat acolo din 2023. Potrivit profilului de LinkedIn, Mangione a fost şi stagiar la programare pentru Firaxis, un dezvoltator de jocuri video. Un cont care pare a fi al lui Luigi Mangione, de pe Goodreads, un site de recenzii de cărți, arată că a acordat patru stele unei cărţi numite "Societatea industrială și viitorul" său de Theodore Kaczynski, cunoscută și ca manifestul criminalului "Unabomber".

Începând cu 1978, Kaczynski a trimis mai multe bombe prin poştă care au ucis trei persoane și rănit alte zeci, până când a fost arestat în 1996. "Este ușor să catalogaţi rapid și necugetat acest lucru ca fiind manifestul unui nebun. Era un individ violent, închis în mod corect, care a mutilat oameni nevinovați. În timp ce aceste acțiuni tind să fie caracterizate ca fiind cele ale unui nebun, totuși, ele sunt văzute mai precis ca fiind cele ale unui revoluționar politic extrem", a scris el. Conturile sale de pe rețelele de socializare sugerează că a rupt legătura cu familia și prietenii în ultimele luni. "Hei, ești bine? Nimeni nu a auzit de tine de luni de zile și se pare că familia ta te caută" este întrebat de un utilizator de X.

De ce sunt furioşi americanii pe asiguratorii de sănătate

Mulți americani nutresc o furie latentă față de sistemul de sănătate, de la furnizori, la companii profit și non-profit, la giganți în asigurările medicale și programe guvernamentale. După asasinarea lui Brian Thompson, mulți americani, clienți ai UnitedHealthcare, dar și ai altor companii de asigurări medicale, au avut reacţii mixte online. Unii au făcut glume macabre, alţii au comentat despre numărul de solicitări respinse de UnitedHealthcare și celelalate firme. Iar cei care critică industria au spus în mod clar că nu le este milă de soarta lui Thompson. Alţii chiar i-au sărbătorit moartea relatează BBC.

Pe Tiktok Luigi Mangione este apreciat de mulţi utilizatori drept un justiţiar iar unii se întreabă cu satisfacţie cine va fi următorul director ucis.

Furia vine atât din partea unor socialiști declarați, cât şi de la activiști de dreapta care critică "statul profund” și puterea corporaţiilor americane, explică BBC. În iulie, peste 100 de persoane s-au adunat în fața sediului UnitedHealthcare din Minnesota pentru a protesta la adresa politicilor companiei. Erau supăraţi că cererilor pacienților pentru plata tratamentelor erau respinse în baza unei clauze (prior authorisation) care permite companiilor să revizuiască tratamentele recomandate înainte de a accepta plata lor.

11 persoane au fost arestate atunci pentru că au blocat un drum în timpul protestului. Mitingul la care au participat americani din toată țara, inclusiv din Maine, New York, Texas și Virginia de Vest, a fost organizat de un grup de acţiune civică denumit Institutul de Acțiune al Poporului. Cei care protestau s-au confruntat direct cu dosare respinse și alte probleme legate de sistemul american de sănătate. Practic li se refuză tratamentele şi sunt obligaţi să ajungă în instanţă în procese greu de câștigat.

Pe contul de LinkedIn al lui Brian Thompson apar comentarii de la pacienţi nemulţumiţi că li s-au respins cererile. "Am cancer pulmonar metastatic în stadiul 4. Tocmai am plecat de la UnitedHealthcare din cauză că au refuzat să-mi plătească medicamentele. În fiecare lună aveau un motiv diferit pentru refuz", este mesajul postat de o femeie.

Alarmaţi, directorii americani caută pază şi protecţie

Soția lui Thompson a declarat postului NBC că acesta a mai primit mesaje de amenințare. "Au existat unele amenințări. Practic, nu știu, o lipsă de acoperire (medicală)? Nu știu detalii. Știu doar că a spus că au fost niște oameni care l-au amenințat", a spus Paulette Thompson.

Un expert în securitate a evaluat că frustrarea legată de costurile ridicate din sănătate duce inevitabil la amenințări la adresa şefilor de companii. Philip Klein, directorul unei firme de pază şi protecţie care l-a protejat pe Thompson la începutul anilor 2000, s-a declarat uimit că directorul celui mai mare asigurator medical din SUA nu a avut protecţie la New York. "Există multă furie în SUA acum. Companiile trebuie să se trezească și să realizeze că directorii lor ar putea fi vânați oriunde", a spus el.

Klein a mai spus că a fost inundat cu solicitări de când Brian Thompson a fost ucis. Companiile de top din SUA cheltuiesc de obicei milioane de dolari pentru paza directorilor de nivel înalt.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei L-aţi întrebat pe ChatGPT ce cadou să cumpăraţi de sărbători celor dragi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰