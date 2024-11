Cine este Pam Bondi, propusă ministru al Justiţiei. Donald Trump a suferit o primă înfrângere, dar a ieşit şi mai tare la atac

Preşedintele ales al SUA Donald Trump a anunţat joi că Pam Bondi, un membru al echipei sale de apărare în timpul procesului său de destituire (impeachment) din 2020, va prelua conducerea Ministerului de Justiţie după retragerea lui Matt Gaetz.

"Am onoarea să anunţ că fosta procuroare generală a Floridei Pam Bondi va fi următorul nostru ministru al Justiţiei", a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, la câteva ore după retragerea controversatului Matt Gaetz. "De prea mult timp, Ministerul Justiţiei este folosit împotriva mea şi a altor republicani", a adăugat el.

După ce a părăsit funcţia de procuror general al Floridei în 2019, Pam Bondi a făcut parte din echipa de avocaţi a lui Donald Trump în timpul procesului său de destituire din Senat. El a fost acuzat ca a încercat să facă presiuni asupra preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski - în cursul unei convorbiri telefonice rămase în istorie - pentru anchetarea fiului lui Joe Biden, rivalul său în alegerile prezidenţiale din 2020, în schimbul unui ajutor militar crucial.

Articolul continuă după reclamă

Matt Gaetz susţine că s-a retras din loialitate pentru Donald Trump şi JD Vance, care nu îşi doresc noi scandaluri şi obstacole chiar la început de mandat. Politicianul din Floridaeste acuzat de sex cu o tânără de 17 ani şi că ar fi fost prezent la mai multe petreceri de o moralitate discutabilă. În consecinţă, comisia care ar fi trebuit să îl confirme la conducerea Departamentului de Justiţie a devenit un teatru de război. Cei cinci membri democraţi ai comisiei i-au acuzat pe republicani că refuză să le pună la dispoziţie un raport despre Matt Gaetz întocmit de o comisie de etică

Cine este Pam Bondi

În vârstă de 59 de ani, Pam Bondi este considerată de presa americană o aliată-cheie a lui Trump. A fost procuror general al Floridei din 2011 până în 2019, dar are un trecut mai puţin controversat decât cel al lui Gaetz, pe care până şi republicanii au refuzat să-l susţină pentru fucţia de ministru al Justiţiei.

Pam Bondi, o democrată până în 2000, a fost aleasă prima femeie procuror general din Florida în 2010, după ce a obținut sprijinul lui Sarah Palin, fosta guvernatoare din Alaska și după ce a câştigat notorietate în timpul aparițiilor la Fox News, canal TV conservator, apropiat republicanilor, unde şi-a exprimat o poziție dură față de criminalitate.

În timpul mandatului său de opt ani, a încercat fără succes să atace și să revoce noua lege a Sănătății, Affordable Care Act, cunoscută sub numele de Obamacare, s-a opus extinderii protecției legale pentru comunitatea LGBTQ și a ajuns cunoscută la nivel naţional prin lupta împotriva traficului de persoane, relatează The New York Times.

A refuzat să ia măsuri legale împotriva aşa-numitei Universități Trump, deţinută de Trump Organization, care oferea contra cost cursuri în domeniul imobiliar, managementul activelor şi antreprenoriat, fără a fi însă acreditată oficial ca facultate sau universitate.

Comitetul de acțiune politică al lui Pam Bondi a primit o contribuție de 25.000 de dolari de la o organizație nonprofit finanțată de Trump. Cei doi au negat că donaţia are legătură că refuzul ei de a susţine un dosar prin care mai mulţi studenţi acuzau Universitatea Trump de înşelăciune. Trump a fost amendat cu 2.500 de dolari în 2016 pentru încălcarea legilor fiscale federale în cadrul contribuției.

După terminarea mandatului, în 2019, Pam Bondi a fost angajată de Ballard Partners, o firmă de lobby care are legături strânse cu Trump, și înregistrată ca lobbyist pentru Qatar. Ea a reprezentat, de asemenea, Amazon, Uber și General Motors.

Un an mai târziu, s-a alăturat echipei care îl apăra pe Trump în timpul primului său caz de destituire. Atunci l-a acuzat pe Joe Biden de implicarea în acte de corupţie împreună cu fiul său Hunter. Aceste acuzații nu au fost niciodată dovedite, scrie NYT, dar susţinerea lor a întărit legătura ei cu Trump și i-a adus un discurs la Convenția Națională Republicană din acel an. După ce Biden a câștigat alegerile prezidențiale din 2020, Bondi a susținut acuzaţiile lui Trump că alegerile au fost fraudate de democraţi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mergeți duminică la vot? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰