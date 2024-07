Céline Dion a cântat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Revenire emoţionantă după lupta cu o boală cruntă

"Sunt onorată că am cântat în această seară la Ceremonia de deschidere a Parisului 2024, şi extrem de bucuroasă că m-am întors într-unul dintre oraşele mele preferate! Mai presus de toate, sunt atât de fericită să sărbătoresc aceşti sportivi extraordinari, cu toate poveştile lor de sacrificiu şi determinare, durere şi perseverenţă. Cu toţii v-aţi concentrat atât de mult asupra visului vostru şi, indiferent dacă veţi lua sau nu o medalie, sper că faptul că sunteţi aici înseamnă că visul vostru a devenit realitate! Ar trebui să fiţi cu toţii foarte mândri, ştim cât de mult aţi muncit pentru a fi cei mai buni dintre cei buni. Rămâneţi concentraţi, continuaţi, inima mea este cu voi! - Celine xx...", a scris solista în social media, potrivit news.ro.

Céline Dion a cântat la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024

Ea a cântat piesa "L'Hymne à l'amour" a lui Édith Piaf după aprinderea flăcării olimpice. Cântecul este considerat în mare parte un clasic francez şi este una dintre cele mai populare melodiii ale lui Piaf.

Dion a mai interpretat cântecul în 2015, în timpul ceremoniei de decernare a American Music Awards, în semn de omagiu pentru victimele atentatelor de la Paris din 13 noiembrie a aceluiaşi an.

Céline Dion, care suferă de sindromul persoanei rigide, o afecţiune neurologică care îi afectează vocea şi care a obligat-o să se retragă de pe scene, nu mai urcase pe scenă din 8 martie 2020 la Newark, în Statele Unite.

I’m honored to have performed tonight, for the Paris 2024 Opening Ceremony, and so full of joy to be back in one of my very favorite cities! Most of all, I’m so happy to be celebrating these amazing athletes, with all their stories of sacrifice and determination, pain and… pic.twitter.com/Ak6iKfhgzX

