Condamnarea pentru viol a lui Harvey Weinstein, anulată de o instanță din New York. Poate avea loc un nou proces în cazul "MeToo"

Condamnarea pentru viol a lui Harvey Weinstein a fost anulată de curtea de apel din New York. Decizia în procesul celebru din seria "Me Too" a fost luată în 2020. Un nou proces pe această temă ar putea avea loc în SUA.