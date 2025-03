Conservatorii şi social-democraţii din Germania, acord de principiu pentru formarea Guvernului. Merz: "Avem o misiune importantă"

''Am redactat un document comun şi am ajuns la un acord asupra unei serii de chestiuni'', a declarat viitorul cancelar conservator Friedrich Merz. ''Suntem toţi convinşi că avem o misiune importantă de îndeplinit în contextul provocărilor întâmpinate de întreaga Europă'', a adăugat Merz. ''Am reuşit să facem un prim pas'', a spus, la rândul său, co-preşedintele Partidului Social-Democrat (SPD), Lars Klingbeil.

Germania vrea Guvern până la Paşte

Acordul de principiu convenit sâmbătă şi care va fi baza tratativelor detaliate ce încep săptămâna viitoare prevede investiţii masive în scopul relansării primei economii europene. Friedrich Merz şi-a stabilit ca obiectiv formarea guvernului federal înainte de Paşte.

Conservatorii şi social-democraţii au reuşit să depăşească diferendele dintre ei în materie de migraţie, potrivit liderului conservator. Astfel, SPD a acceptat o propunere controversată a conservatorilor referitoare la o consolidare a controalelor la frontiere ''în concordanţă cu partenerii europeni''.

Numărul ofiţerilor de poliţie ce vor efectua controalele frontaliere va fi sporit, a precizat Friedrich Merz. În principiu, refuzarea intrării este posibilă doar acolo unde există o graniţă terestră.

În ultimii ani, ministrul apărării german Nancy Faeser (SPD) a majorat numărul controalelor la frontierele germane. Totuşi, orice persoană care a dorit să solicite azil a primit în general permisiunea de a intra în Germania.

În 2024 au fost detectate în jur de 80.000 de intrări neautorizate, în 47.000 de cazuri dintre acestea având loc returnarea persoanelor respective, de exemplu atunci când a fost prezentat un document falsificat sau când în urma deportării fusese impusă interdicţia de intrare.

Pe de altă parte, va rămâne în vigoare schimbarea din iunie 2024 la legea cetăţeniei care permite dubla cetăţenie pentru persoane din afara UE şi o perioadă mai scurtă de naturalizare, relatează Agerpres.

Partidele din coaliţia guvernamentală urmează să examineze dacă ar fi posibilă din punct de vedere constituţional revocarea cetăţeniei germane în cazul susţinătorilor terorismului, al persoanelor antisemite şi al extremiştilor care cer abolirea ordinii democratice, dacă persoanele respective deţin şi o altă cetăţenie.

La rândul lor, social-democraţii au reuşit să-şi impună revendicarea privind creşterea salariului minim orar la 15 euro, a precizat Klingbeil.

La alegerile parlamentare din 23 februarie SPD, formaţiunea cancelarului în exerciţiu Olaf Scholz, a obţinut scorul electoral cel mai slab din ultimii 138 de ani.

În scrutinul de la finalul lunii trecute, blocul conservator a obţinut 28,5% din voturi, 'Alternativa pentru Germania' (AfD, extrema dreaptă) 20,8% din sufragii, iar social-democraţii s-au plasat pe poziţia a treia, cu 16,4%. Tabăra conservatoare şi cea social-democrată s-au confruntat dur în campania electorală pe subiecte precum migraţia ilegală, politica fiscală şi livrarea de rachete cu rază lungă pentru Ucraina.

