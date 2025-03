Donald Trump ia în calcul retragerea trupelor americane din Germania și relocarea lor în Ungaria - The Telegraph

Trump ia în considerare retragerea a aproximativ 35.000 de militari activi din Germania, o decizie care ar putea deteriora și mai mult relațiile dintre SUA și Europa. De-a lungul timpului, liderul american a criticat în repetate rânduri țările europene pentru lipsa angajamentului în materie de apărare, iar surse apropiate administrației au declarat că acesta este din ce în ce mai frustrat de faptul că „Europa pare să împingă spre război”, relatează The Telegraph.

În prezent, aproximativ 160.000 de militari americani sunt staționați în afara SUA, dintre care un număr semnificativ se află în Germania.„Trump este furios că [Europa] pare să forțeze escaladarea conflictului”, a declarat o sursă apropiată Casei Albe.

Brian Hughes, purtător de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională al SUA, a precizat că nu există un anunț oficial iminent, dar că „armata americană ia mereu în considerare redistribuirea trupelor la nivel global pentru a răspunde cât mai eficient amenințărilor actuale”.

Articolul continuă după reclamă

Posibilă redistribuire a trupelor americane în Ungaria

Potrivit The Telegraph, președintele Trump analizează varianta de a reloca trupele americane din Germania în Ungaria, țară care a menținut o relație strânsă cu Rusia.

În cadrul unui summit de urgență al UE, desfășurat joi la Bruxelles, premierul ungar Viktor Orbán a blocat un angajament comun al Uniunii Europene de a sprijini Ucraina, în timp ce toate celelalte state membre și-au dat acordul. Orbán a adoptat constant o poziție favorabilă Rusiei, opunându-se sancțiunilor impuse de UE Moscovei.

Se pare că Trump intenționează să redistribuie trupele americane din Europa astfel încât acestea să fie concentrate în țările NATO care și-au majorat bugetele pentru apărare, conform angajamentelor de cheltuieli militare raportate la PIB.

Această inițiativă face parte dintr-un plan mai amplu al administrației de la Washington, care vizează reconfigurarea angajamentului SUA față de NATO în favoarea statelor care alocă mai multe resurse pentru apărare.

Trump a criticat de nenumărate ori țările NATO care nu ating pragul minim de 2% din PIB pentru apărare, argumentând că această discrepanță pune o presiune financiară disproporționată asupra Statelor Unite. Joi, el a sugerat că SUA ar putea refuza să apere statele membre NATO care nu îndeplinesc aceste obiective financiare.

„Când am participat la prima mea întâlnire NATO, am observat că multe țări nici măcar nu își plăteau contribuțiile. Am așteptat până la a doua întâlnire și am spus clar: Dacă nu plătiți, noi nu vom participa. Nu vă vom proteja”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor, în Biroul Oval.

Relația SUA-Germania

În primul său mandat, Trump a ordonat retragerea a aproape 12.000 de soldați din Germania, unde SUA dețin baze militare strategice, inclusiv Baza Aeriană Ramstein, sediul Comandamentului European al SUA. Această decizie a fost însă anulată de președintele Joe Biden, în urma unor critici venite din Congres.

Între timp, Germania a anunțat o schimbare semnificativă în politica sa economică și de apărare. Săptămâna aceasta, partidele politice care se pregătesc să formeze viitorul guvern german au convenit să relaxeze restricțiile constituționale privind împrumuturile, ceea ce va permite o cheltuială de 1 trilion de euro pentru apărare și infrastructură. Aceasta reprezintă o schimbare majoră în cultura politică germană, care a fost istoric reticentă în ceea ce privește datoriile publice și cheltuielile militare.

De asemenea, se vehiculează de ceva timp că SUA ar putea reduce prezența militară în Europa. Christoph Heusgen, președintele Conferinței de Securitate de la München, a avertizat recent că „Statele Unite ar putea anunța o retragere masivă a trupelor americane din Europa”.

Vicepreședintele JD Vance a sugerat că SUA ar putea revizui prezența sa militară în Germania, condiționând angajamentele de apărare de respectarea unor principii privind libertatea de exprimare în această țară.

„Întreaga apărare a Germaniei este subvenționată de contribuabilii americani. Avem mii și mii de soldați americani în Germania. Credeți că cetățenii americani vor accepta acest lucru dacă în Germania poți ajunge la închisoare pentru că ai postat un tweet ofensator? Evident că nu”, a declarat Vance în cadrul Conferinței Conservatoare de Acțiune Politică (CPAC) din Washington, luna trecută.

În ianuarie, au apărut rapoarte conform cărora Trump intenționează să reducă prezența militară americană în Europa cu 20% și să ceară statelor gazdă o contribuție financiară pentru întreținerea trupelor rămase.

