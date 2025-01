Cum au detonat ucrainenii un puţ minier pentru ca ruşii să nu-i atace din spate. Pierdere uriaşă pentru Kiev

Ucrainenii au aruncat în aer unul dintre puțurile minei situate la est de oraşul Pokrovsk pentru a-i împiedica pe ruși să intre şi să ajungă în spatele forțelor armate ucrainene, relatează The New York Times. Mina din regiunea Doneţk, producea cărbune cocsificabil care este crucial pentru industria siderurgică a ţării, şi a continuat să funcţioneze până în ultimul moment, când forțele ruse au ajuns la porțile ei.

Război în Ucraina. Trupele ruse şi-au început înaintarea către oraşul Pokrovsk la jumătatea anului trecut. La începutul lunii decembrie, din cauza pericolului de a folosi puțul nr. 3, minerii au început să coboare în mină printr-un alt puț, situat mai la vest. Extrăgeau cărbune pe benzi transportoare pe un traseu de 10 km de tuneluri subterane. Situația a escaladat la jumătatea lunii decembrie, când trupele ruse s-au apropiat la 2 km de puțul nr. 3.

De teamă că ar putea fi capturat de ruşi pentru a ocoli pozițiile ucrainene, trupele Kievului, ajutate de mineri, au plantat explozibili care au fost detonați pe 20 decembrie, relatează The New York Times. De la 7.000 de tone de cărbune pe zi vara trecută, producția a scăzut la puțin peste 2.000 de tone la jumătatea lunii decembrie. Un atac al ruşilor la o staţie electrică care deservea mina în ajunul Crăciunului, a oferit lovitura finală: mina s-a închis și producția a scăzut la zero.

Cum au pierdut ucrainenii ultima mină de cărbune cocsificabil

Articolul continuă după reclamă

Ucraina a depus eforturi disperate, până în ultimul moment, să menţină producţia la mina situată imediat la sud-est de Pokrovsk. A fost ultima mină operațională a Ucrainei care a produs cărbune cocsificabil, esențial pentru producția de oțel. Acest metal este vital pentru industria siderurgică a țării și prin urmare pentru a putea duce războiul cu Rusia.

În 2023, mina avea 4.500 de angajaţi. Metinvest, compania lui Rinat Ahmetov, care a operat mina închisă în prezent, le-a oferit anul trecut creșteri salariale minerilor care au continuat să lucreze în ciuda pericolelor. Pentru a ajunge în depozitele miniere cele mai apropiate de front, aceştia erau nevoiţi să meargă prin kilometri întregi de tuneluri. Bombardamentele provocau pene de curent frecvente, în urma cărora rămâneau captivi în subteran ore întregi.

Vara trecută, mina a angajat chiar femei pentru a înlocui bărbații mobilizaţi în armată. "Toată lumea a sperat că soldații ucraineni vor ține frontul", a mărturisit Viaceslav Drîha, un inginer care a părăsit mina în toamnă și se află acum la Harkov. Unii angajați monitoriau zilnic hărțile câmpului de luptă pentru a urmări înaintarea ruşilor.

La sfârșitul lunii septembrie, bombardametele ruşilor care se aflau la 16 km, au ucis 4 angajaţi ai minei. Momentul le-a da fiori restului, determinându-i pe mulţi să plece din oraş. De atunci, atacurilor au devenit tot mai periculoase. Putul nr. 3 al minei, situat cel mai aproape de front, în satul Pişceane, a început să fie bombardat în mod constant.

La începutul lunii decembrie, când puțul nr. 3 devenise prea periculos pentru a putea fi folosit, minerii au început să coboare în mină printr-un alt puț mai la vest. De acolo, erau obligaţi să meargă timp de două ore, prin 10 km de tuneluri subterane, pentru a ajunge la depozitele de cărbune de sub puțul nr. 3. La întoarcere, foloseau benzile transportoare care duceau cărbunele proaspăt extras. Munca era extrem de periculoasă. Rămâneau adesea fără curent şi ventilaţie din cauza bombardamentelor. Paradoxal, din cauza luptelor de la suprafaţă, se simțeau mult mai în siguranță sub pământ, la o adâncime şi de aproape de 600 de metri.

Când ruşii au ajuns la mai puţin de 2 km de puţ, trupele ucrainene au început să se teamă că ar putea să-l captureze și să se folosească de tuneluri pentru a ajunge în spatele pozițiilor ucrainene. Astfel, minerii, care lucrează cu armata, au început să foreze găuri sub puț pentru a plasa explozibili, potrivit mai multor muncitori. În jurul datei de 20 decembrie, puțul a fost aruncat în aer.

Lovitură uriaşă pentru economia Ucrainei

Un manager de la Metinvest a dezvăluit că explozibili au fost plasați și în celelalte două puțuri situate mai la vest, în apropierea satelor Kotlîne și Udachne, care sunt încă sub controlul armatei ucrainene. Nu este clar dacă au fost deja detonate sau nu.

Închiderea minei va trimite unde de șoc în economie. Se estimează că producția de oțel va scădea cu mai bine de jumătate, de la 7,5 milioane de tone anul acesta, la mai puțin de 3 milioane anul viitor, potrivit lui Oleksandr Kalenkov, șeful Asociației producătorilor de oțel din Ucraina. Impactul va afecta comerțul, produsele din metal și oțel au fost pe locul 2 în topul exporturilor Ucrainei anul trecut, va reduce veniturile fiscale și va priva armata de un material esențial pentru producția de blindaje. "Impactul este extraordinar", a evaluat Kalenkov.

Închiderea minei a dus Ucraina într-o situație precară. Importarea cărbunelui cocsificabil pentru a compensa pierderile va fi costisitoare și complicată de obstacolele logistice legate de război. El a estimat noi presiuni asupra economii şi aşa fragile, dar și reduceri ale proiectelor din industria de apărare, cum ar fi producția de blindaje pentru sistemele Patriot. "Pierderea minei afectează cu siguranță capacitățile de luptă ale Ucrainei", a spus el. Mulți dintre cei aproximativ 1.000 de mineri care au rămas până la final s-au mutat în orașe mai departe de front, cum ar fi Kiev, Harkov și Dnipro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut recent un credit și sunteți sau ați fost în imposibilitatea de a-l plăti? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰