Românca este stabilită în Germania, unde a făcut şi facultate, are cetăţeni germană şi deţine certificat de limbă C1. A depus CV-ul de angajare la fabrica BMW, iar a doua zi a fost sunată pentru a stabili un interviu. Femeia spune că a fost cel mai frumos interviu din viaţa ei, a durat peste o oră, iar două răspunsuri i-au convins pe angajatori.

Cum s-a angajat românca la BMW

"Hai să vă povestesc cum m-am angajat la BMW și cum a decurs, cred, cel mai tare interviu din viața mea. Mi-am depus CV-ul direct la ei, m-au sunat. O mică paranteză, nu știu cât a influențat faptul că am trecut eu în CV că am cetățenie germană și că vorbesc limba germană la nivel C1. Nu știu cât a ajutat sau cât de mult a influențat faptul că sunt calificată, dar m-au sunat a doua zi.

Am programat interviul peste câteva zile și m-am dus. A fost cel mai lung interviu din viața mea, cred că am stat acolo peste o oră. Am postat un videoclip în care arăt contractul meu de muncă și cât este de gros. E gros pentru că sunt multe clauze, în rest concediul și salariul sunt pe o foaie, restul sunt clauze. Răspunsurile la două întrebări au făcut tot interviul. Eu, înainte să mă decid pentru meseria asta, am lucrat de toate: am lucrat la supermarket, după ce mi-am recunoscut studiile și calificările, diploma de facultate în Germania, am studiat Betriebswirtschaft, nu știu cum îi zice exact, cred că administrarea afacerilor sau ceva de genul, și am lucrat într-o Rechtsanwaltskanzlei, într-o cancelarie de avocat, să zic așa. Acolo am învățat, aia a fost experiența vieții mele în Deutschland. De acolo am învățat, nu știu dacă toate, dar multe dedesubturi din Germania, multe rău”, spune ea.

Românca spune că deşi domeniul este unul greu şi predominant masculin, dorinţa ei de a munci la BMW a fost mai mare decât aceste minusuri. „Da, m-am decis pentru meseria asta, cu toate că e grea. E grea pentru o femeie. Nu mai bateți câmpii voi, femeile, că suntei bărbați, că faceți și voi, că e greu. Meseria asta e grea, mai ales pentru femei. Și unde e cel mai greu în meseria asta, ca femeie? În degete tată, pentru că sunt șuruburi pe care nu ai voie, așa zice BMW, nu ai voie să le deschizi decât la mână. Deci, nu vii tu cu ciocanul sau cheia de roți. Nu, se deschid efectiv doar la mână, se deșurubează. Și de unde, tată, forță? Am 1,60 toată. Deci sunt meserii, oricât de mult am încerca noi, femeile, și ne-am da bărbați, că „mamă, pot și eu să fac” – nu. Dar noroc cu cheile dinamometrice; dacă n-aș avea alea, vai de capul meu.”, explică femeia.

Răspunsurile care i-au convins pe angajatorii germani

Aceasta continuă videoclipul şi spune că răspunsurile date de ea la două întrebari i-a convins pe angajatori că ea este candidatul perfect. "Răspunsurile la două întrebări cred că i-au făcut să mă ia. M-au întrebat de ce am ales meseria asta, dacă am studiat Betriebswirtschaft. Iar eu zic: „Doamnă, stăteam într-o zi așa cu cârpa, jur că așa le-am zis, și mă gândeam la mașina mea. Dacă ar fi un lucru pe care eu l-aș face zilnic, fără să-mi dea bani cineva, ar fi să stau la mașină: ba să înșurubez aia, ba s-o șterg, ba s-o bibilesc. Asta aș face zilnic, fără să-mi dea cineva bani. Aș sta să o repar, să-i schimb una, să-i schimb alta, să-i curăț interiorul.” Și i-a plăcut foarte mult ce i-am zis. Și zice: „Doamnă, dar de ce BMW?” Acum, eu am făcut și un coaching cu o doamnă care te învață ce să spui la interviu, cum să-ți faci o scrisoare de intenție profesională, un CV profesional. Dar, na, ce zic: de ce BMW? Doamna de la pregătirea pentru interviu îmi zice: „Păi, cum, de ce BMW? Păi, aveți un BMW!” Dar românul din mine se gândește: „Păi, da, doamnă, dar cum să zic așa ceva? Nu sună penibil, ca un cocalar?” Eu, dacă eram manager la BMW și mă ocupam de partea cu interviurile și întrebam de ce a ales BMW și aia ar fi zis „pentru că are și ea BMW”... bă, nu, nu mi-a plăcut ce mi-a zis coach-ul.”, spune românca. „Așa că am răspuns așa: „Poate o să vi se pară comic sau ciudat ce o să vă zic, dar eram într-o zi în fața supermarketului din zona unde stau. Și este un Rewe Richrath mai pompos, mai frumos amenajat înăuntru, mai pe lux, mai pe opulență așa. Și vreau să vă zic că, sâmbăta, cel puțin vara, de când ies sezonierele, este expoziție de mașini. Și am stat pe o bordură de acolo, de la Rewe, de la supermarketul ăsta, și mă uitam într-o zi să văd efectiv câte BMW-uri trec cât am stat eu acolo, două ore. Și m-am gândit așa, vă spun sincer: M-am gândit că, dacă compania asta face atâția oameni fericiți, păi trebuie să facă și angajați, nu?” S-a terminat, m-au luat fără să clipească".

Românca a încheiat videoclipul transmiţând oamenilor că cel mai important e să aibă încredere în ei şi să îşi asculte mereu vocea interioară.

