Der Spiegel: Scholz a blocat un pachet de ajutor militar de 3 miliarde de euro pentru Ucraina

Guvernul din Germania se ceartă de săptămâni întregi cu privire la un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina, scrie Spiegel. Ministrul de Externe Annalena Baerbock (Verzi) și ministrul Apărării Boris Pistorius (SPD) vor să mobilizeze urgent un buget suplimentar de aproximativ trei miliarde de euro pentru Ucraina înainte de alegerile federale din 23 februarie. Dar cancelarul Scholz consideră că acest lucru este inutil, potrivit sursei citate.

Cele două ministere susțin că nevoile urgente ale Ucrainei nu erau previzibile în planificarea anterioară. Accelerarea semnificativă a avansului Rusiei și pierderea unor importante poziții de apărare ale Ucrainei au înrăutățit semnificativ situația militară pentru trupele Kievului în ultimele luni. În plus, după victoria electorală a lui Donald Trump, nu este clar dacă SUA vor continua să sprijine militar Ucraina după ce acesta va prelua mandatul pe 20 ianuarie.

Conținutul pachetului de asistenţă militară a fost întocmit în conformitate cu solicitările părții ucrainene. Kievul a cerut alte trei baterii IRIS-T și rachete interceptoare pentru a le opera, interceptoare suplimentare pentru Patriot, zece obuziere autopropulsate și muniție de artilerie. Nu este dacă partea germană era pregătită să furnizeze tot acest armament.

Articolul continuă după reclamă

Cancelaria lui Olaf Scholz a semnalat în mod informal că nu sprijină ideea unui buget suplimentar de miliarde de dolari şi după Anul Nou a încetinit planurile de ajutor militar suplimentar.

Potrivit informațiilor Spiegel, Scholz și-a justificat opoziţia la planul de trei miliarde de euro spunând că nu vrea să pună viitorul guvern federal în faţa unui fapt împlinit. În plus, Scholz nu vede nevoia urgentă de acțiune. Crede că Ucraina are încă suficiente fonduri din Germania disponibile pentru acest an. Bugetul provizoriu pentru 2025 prevede aproximativ 4 miliarde de euro pentru ajutor militar. În plus, Ucraina poate recurge la un alt fond de împrumuturi, cel de 50 de miliarde de dolari oferit de țările G7, care este finanțat din profitul obiţinut de activele înghețate ale statului rus.

Fără sprijinul lui Scholz, planul nu are nicio șansă de a fi implementat. Circulă speculații că Scholz nu vrea să anunțe alte livrări de arme către Ucraina în mijlocul campaniei electorale, deoarece ar pierde din electorat. Verzii, pe de altă parte, încearcă să câştige voturi cerând cheltuieli mai mari pentru armamantul destinat Ucrainei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați pierdut bani din cauza unui mesaj fals despre livrarea unui colet? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰