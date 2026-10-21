Întâlnire crucială pentru viitorul Ucrainei în Rusia. Vladimir Putin l-a primit la Sankt Petersburg pe trimisul special al lui Trump şi a fost de acord să negocieze iar cu Washingtonul un acord de pace. Ca gest de bunăvoinţă, liderul de la Kremlin a aprobat eliberarea unui prizonier american, aflat de patru ani în închisoare. Mâine, Moscova va face primele livrări de motorină către Statele Unite.

La o zi după ce s-a îmbrăţişat cu Volodimir Zelenski la Oslo, trimisul special al lui Donald Trump a discutat trei ore cu Vladimir Putin la Palatul Constantin din Sankt Petersburg. L-ar fi convins pe liderul de la Kremlin să înceapă negocieri directe cu Statele Unite şi Ucraina, după data de 10 noiembrie. "Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și președintelui Trump pentru atenția acordată chestiunilor legate de soluționarea crizei din Ucraina. Știu că președintele Trump acordă o atenție deosebită acestui subiect", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

Relaţiile SUA cu Ucraina s-au deteriorat

La discuţia cu emisarul american, Putin a dezvăluit că a ordonat eliberarea lui Stephen Hubbard, un fost profesor în vârstă de 74 de ani condamnat la şapte ani de închisoare pentru că a luptat de partea Ucrainei. "Din respect pentru mine, Putin nu a cerut nimic în schimb", s-a lăudat Donald Trump pe social media. "Vorbiți atât de mult despre faptul că președintele meu, președintele Trump, este un om cu spirit umanitar. Și dumneavoastră sunteți un om cu spirit umanitar, domnule. Salut acest lucru, vă felicit și vă mulțumesc din nou", a declarat Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump.

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Discuţiile amicale şi laudele reciproce din Rusia vin după ce Donald Trump a amânat impunerea unor noi sancţiuni pentru exporturile de petrol din Rusia şi chiar a încheiat un acord pentru a cumpăra mii de tone de motorină de la Putin. În tot acest timp, relaţiile cu Ucraina s-au deteriorat. Trump l-a criticat pe Zelenski, iar Elon Musk a ordonat scăderea vitezei serviciului Starlink, lucru care a paralizat apărarea antiaeriană a Kievului. Acum, ucrainenii se tem că Trump ar putea face un acord pe la spatele lor, luna viitoare, când urmează să participe la o trilaterală cu Putin şi Xi Jinping la summitul Asia Pacific.

"Sunt gata să negociem în orice format, pe orice subiect, dar nu discutaţi despre noi fără noi, vă rog", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Mâine, în Statele Unite vor ajunge 40.000 de tone de motorină din Rusia. Acordul a fost criticate de fostul comandant al trupelor americane în Europa. Generalul Ben Hodges a spus că Trump a avut de gând tot timpul să ia partea Rusiei şi că şi-a pierdut încrederea în administraţia de la Washington.