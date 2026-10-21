Rusia a eliberat un american de 74 de ani pe care l-a acuzat că era mercenar în Ucraina

Rusia a eliberat un cetăţean american în vârstă de 74 de ani pe care l-a acuzat că era mercenar în Ucraina. Anunţul a fost făcut de Vladimir Putin chiar în timpul vizitei trimisului special american Steve Witkoff. Donald Trump a declarat ieri că i-a cerut liderului rus să-l elibereze pe Hubbard.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat azi că a acceptat să elibereze un cetățean american închis pentru că ar fi luptat de partea Ucrainei.

Anunţul a fost făcut în timpul discuțiilor cu emisarul lui Trump, Steve Witkoff, la Sankt Petersburg. Stephen Hubbard a fost dus la aeroportul Pulkovo, potrivit lui Putin.

Corespondentul Axios Barak Ravid a relatat anterior, pe surse, că eliberarea lui Hubbard face parte dintr-o propunere mai amplă, discutată la Oslo de Witkoff, Volodimir Zelenski și reprezentanți europeni, care ar putea constitui baza reluării negocierilor cu Rusia.

Articolul continuă după reclamă

Cine este Stephen Hubbard

Originar din Michigan, Stephen Hubbard avea 72 de ani când a fost condamnat, în 2024, la aproape șapte ani de detenție într-o colonie penală, pentru participarea la operațiuni militare de partea Forțelor Armate Ucrainene.

Procurorii l-au acuzat că a făcut parte dintr-o unitate de apărare din orașul Izium, din estul Ucrainei, când a fost capturat de forțele ruse în 2022.

Departamentul de Stat al SUA a susţinut că Hubbard a fost "încarcerat în mod abuziv", iar președintele Donald Trump a confirmat ieri că a discutat despre acest caz cu Putin. "Veți vedea ce se întâmplă. Ne-am concentrat asupra cazului Hubbard", a spus Trump presei.