Doctoriță româncă, eroină în Miami. A salvat viața unui bărbat care a intrat în stop cardiac la aeroport

O doctoriță româncă, aflată în vacanță în Statele Unite ale Americii, a salvat viața unui bărbat care şi-a pierdut cunpştinţa pe Aeroportul Internațional din Miami. Elena Sumanariu, medic rezident la un spital din Marea Britanie, tocmai ajunsese pe aeroport când a observat că un alt călător căzuse la pământ.

Fără să stea pe gânduri, românca s-a grăbit să îi acorde primul ajutor. A constatat că bărbatul nu avea puls și a început imediat manevrele de resuscitare, în timp ce echipa de intervenție a aeroportului era chemată la fața locului.

Datorită intervenției rapide a medicului român, inima bărbatului a fost repornită cu ajutorul unui defibrilator. Gestul Elenei nu a trecut neobservat. Elena a primit o scrisoare de mulțumire din partea directorului medical al companiei American Airlines.

Ce a mărturisit Elena Sumanariu

"Deși situația a fost neașteptată și, în mod firesc, stresantă, pregătirea mea medicală și-a spus cuvântul, iar reacția mea a fost aproape instinctivă. Mi-am dat seama că era o urgență, am evaluat rapid situația și am intervenit imediat pentru a acorda asistență medicală, în timp ce echipa de urgență a aeroportului era mobilizată", a povestit Elena Sumanariu.

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Pentru doctorița româncă, cel mai important a fost faptul că intervenția sa a avut un deznodământ fericit. Experiența i-a reamintit că meseria de medic nu se limitează la activitatea din spital și că pregătirea medicală poate salva vieți oriunde.

"Cel mai mare sentiment de satisfacție a venit din faptul că am văzut că bărbatul și-a revenit. Să știu că am putut să îmi folosesc cunoștințele într-un moment critic, în timp ce călătoream pur și simplu ca orice altă persoană, a însemnat enorm pentru mine. Mi-a reamintit că a fi medic înseamnă mai mult decât activitatea din spital și că pregătirea noastră poate face diferența oriunde ne-am afla", a mai spus Elena.

Intervenția sa a fost apreciată și de conducerea medicală a East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust, instituție de care aparține Spitalul William Harvey (WHH), unde lucrează românca. Dr. Saba Mahmood, coordonatoarea activității clinice, a felicitat-o pentru profesionalismul și calmul de care a dat dovadă într-o situație critică, la mii de kilometri de locul său de muncă.

"Suntem extrem de mândri că lucrăm alături de ea și încântați că face parte din familia spitalelor East Kent. Gestul său din Miami ne reamintește că abilitățile și valorile colegilor noștri din sistemul public britanic de sănătate (NHS) pot face diferența oriunde este nevoie de ele", a transmis Dr. Saba Mahmood.

Ce spun foştii pacienţi despre doctoriţa româncă

În secţiunea de comentarii a postării publicate de East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust, în cadrul căreia este relatată întâmplarea, mai mulţi pacienţi care au fost trataţi de Elena Sumanariu şi-au arătat aprecierea pentru ea.

"Elena este o doctoriță minunată, care are mare grijă de pacienții săi. În urmă cu câțiva ani, mi-a făcut o puncție lombară de urgență la SDEC, în cadrul Spitalului William Harvey (WHH). Este un medic foarte atent și plin de compasiune. Îți mulțumesc, Elena!"

"O femeie extraordinară. Am fost și eu tratat de ea la Spitalul William Harvey (WHH). Este un medic extrem de profesionist și plin de compasiune" spun oamenii.