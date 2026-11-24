Comunicarea între medici şi empatia între pacienţi sunt principalele lucruri care-i lipsesc sistemului medical din România. O spune profesorul Horaţiu Suciu, cel care a dezvoltat chirurgia cardio-vasculară din Târgu-Mureş la acelaşi nivel ca în străinătate.

Şi a avut grijă să crească în jurul lui oameni nu doar pregătiţi profesional cel puţin la fel de bine, cât şi caractere de medici gata oricând să se pună în slujba pacientului. "Omul nu vine aici de bine, la noi. Vine să-l ajutăm. Şi n-are voie să iasă din cabinet fără o soluţie", spune el.

Profesorul Horaţiu Suciu este şeful secţiei de Chirurgie Cardiovasculară din Târgu-Mureş. Şi-a început formarea în Italia unde a stat mai bine de un an, apoi i-a fost pusă în braţe secţia de către profesorul Radu Deac, chiar dacă nu se simţea suficient de pregătit. Responsabilitatea nu l-a copleşit însă, ci i-a dat curaj şi disciplină pentru a se ridica la înălţimea şansei pe care a primit-o şi anume libertatea de-a fi cel mai bun. Nu crede despre el că e, dar cred pacienţii. Medicul povesteşte cum şi-a format echipa şi ce-i lipseşte sistemului acum.

Horațiu Suciu: „Cea mai bună reclamă ți-o fac pacienții”

Reputația Secției de Chirurgie Cardiovasculară din Târgu-Mureș a transformat-o într-un reper pentru pacienții din întreaga Transilvanie. Medicul spune că a preferat întotdeauna discreția în locul promovării personale și nu consideră că performanța trebuie demonstrată prin postări pe rețelele sociale.

Articolul continuă după reclamă

„M-am ferit mult timp de orgoliu. Dacă nu ești făcut așa, să încerci să iei fața, să ieși în evidență, nu are rost. Întotdeauna am preferat să vorbească lucrurile pentru mine și să nu mă laud.

Văd tot felul de postări despre viața profesională, despre premiere, și stau și mă gândesc: noi de ce nu postăm? Din contră, eu am interzis să ne arătăm pe Facebook sau pe Instagram ceea ce facem noi astăzi.

Și-mi mai spun colegii: «Profu', ce-am făcut noi azi nu se face în țară sau nu s-a mai făcut». Și le spun: foarte bine, acestea se vor auzi despre ele când va fi momentul. Faptul că ieșim și scriem nu ne face chirurgi mai buni sau mai răi. Din contră”, povestește profesorul.

Pentru el, cea mai importantă formă de recunoaștere vine din partea celor pe care îi tratează.

„Modul în care eu am abordat și percep ceea ce avem de făcut este cel corect. Cea mai bună reclamă, deși noi nu suntem într-o zonă în care avem nevoie de reclamă, ți-o fac pacienții. Cei care pleacă mulțumiți.

Am evitat să vorbim despre noi pentru că nu este corect să vorbești despre tine. Este corect să vorbească alții despre tine și să-i lași să vorbească, pentru că sunt mult mai obiectivi. Cei care te-au perceput într-un anumit fel, că îți convine sau nu, îți oferă o perspectivă asupra modului în care reușești să-ți etalezi cunoștințele și, efectiv, să ajuți oamenii.”

De ce nu trebuie să plece pacientul mai nelămurit decât a venit

Profesorul Horațiu Suciu spune că încearcă să-i privească pe toți pacienții ca pe niște oameni apropiați, care au nevoie de ajutor. Unul dintre lucrurile care îl nemulțumesc cel mai mult în sistemul medical este lipsa de implicare și comunicare dintre specialiști.

„Probabil este o trăsătură din familie, dar am reușit, sau cel puțin așa percep eu, ca orice pacient care intră la mine în cabinet să-l văd ca pe cineva apropiat. Primul meu impuls este să-l ajut.

În general, primul impuls este să consider că toți oamenii sunt buni. Până la proba contrarie, le dau acest credit. Îi primesc pe toți cu brațele și cu sufletul deschis și mă străduiesc să le găsesc o soluție.

Un lucru care mă supără în sistemul nostru de sănătate, dincolo de problemele de finanțare, este că pacientul pleacă uneori mai nelămurit decât a venit. Sau pleacă, citez, cu recomandarea: «Du-te și caută-ți un chirurg!».

A dispărut acea implicare a medicului care pune mâna pe telefon, trimite un mesaj și își îndrumă pacientul către un coleg.”

Medicul consideră că relația dintre specialiști ar trebui să se bazeze pe colaborare și responsabilitate, nu pe transferul pacientului de la un cabinet la altul.

„Cum se spune atât de frumos în scrisoarea medicală: «Stimate coleg» sau «Stimate confrate, îți trimit pacientul X». Nu «Du-te și caută-ți un coleg!».

Dacă ceva mă supără, este să las lucrurile la jumătate sau neterminate. Pacientul a venit la mine să-l lămuresc, măcar să-l direcționez unde trebuie, dacă nu pot să-l rezolv eu.

Este ca și cum aș lăsa pacientul pe jumătate operat. Dacă încep ceva, trebuie să termin. Iar dacă mă implic să ajut un pacient, trebuie să-l ajut cu adevărat.”

„Medicii nu trebuie să tragă fiecare pentru el”

Problemele de sănătate nu vin întotdeauna singure. Un pacient care are nevoie de o intervenție cardiovasculară poate avea și afecțiuni digestive, oncologice sau ortopedice. În astfel de situații, profesorul Suciu spune că este esențial ca medicii să discute între ei și să stabilească împreună ordinea tratamentelor.

„Chiar dacă patologia este una complexă și, pe lângă problema cardiacă, pacientul are și o problemă digestivă sau oncologică, nu mă lasă sufletul să-i spun: «Du-te, rezolvă-ți problema respectivă și după aceea vino înapoi».

Mi se întâmplă să aud: «Mi-au spus de la ortopedie că până nu rezolvați inima nu se ocupă de mine». Și atunci ce facem?

Dacă specialiștii nu vorbesc între ei și nu se sfătuiesc: «Cum crezi că este mai bine? Să facem intervenția aceasta sau pe cealaltă?», lucrurile nu pot funcționa așa cum ar trebui.

Am permanent senzația că ceva n-am făcut sau n-am terminat. Știu că nu este bine și că trebuie să mă resetez puțin, să mă readaptez la realitățile înconjurătoare. Deși nu cred că este bine, realitatea este că, în momentul acesta, fiecare trage pentru el. Medicii nu trebuie să intre în această categorie.”

„Pacienții nu sunt niște pijamale umblătoare”

Respectul față de pacient este una dintre regulile pe care profesorul Horațiu Suciu spune că încearcă să le transmită întregului colectiv. Bolnavii pot fi agitați, pot avea zeci de întrebări sau pot părea dificili, însă suferința lor trebuie înțeleasă.

„Ei sunt de înțeles. Poate sunt mai agasanți, vin cu zeci de întrebări, dar trebuie să dăm credit unei suferințe pe care noi nu o avem.

Le spun și colegilor mei: veți vedea că unii pacienți sunt mai isteți, alții mai puțin isteți, unii mai înțelepți, alții nu, unii mai supărători sau mai agitați. Dar ei sunt pacienți, au o suferință și noi trebuie să lăsăm de la noi.

Noi nu intrăm în competiție cu ei, să vedem cine este mai deștept, cine este mai frumos sau cine are dreptate. Pacientul are întotdeauna dreptate pentru că suferința pe care o are el noi nu o avem. El a venit aici să-l ajutăm.”

Profesorul spune că tocmai această abordare se reflectă și în mesajele primite de la pacienții tratați la Târgu-Mureș.

„Din feedbackurile pe care le primim, pacienții spun: «Este prima oară când văd și eu că cineva stă de vorbă cu mine, că se schimbă lenjeria fără să cer sau să rog, că lumea vorbește frumos și că mi se explică ce urmează să mi se facă».

Pacienții nu sunt niște pijamale umblătoare. Sunt oameni ca și noi, care au o suferință și au venit aici să-i facem bine. Nu să-i mutăm din stânga în dreapta ca pe niște păpuși.

Dacă gândești așa, medicina este foarte ușoară, foarte plăcută și foarte frumoasă. Iar oamenii simt asta.”

Cum sunt formați noii chirurgi: „Iei modele din mediul în care te dezvolți”

Profesorul Horațiu Suciu consideră că generațiile tinere de medici preiau, în mod firesc, comportamentul și valorile celor alături de care lucrează. De aceea, modelul oferit de echipa medicală este esențial.

„Generația nouă învață de la generația veche. Noi avem această trăsătură umană de a lua din jur, din mediul în care ne dezvoltăm. Ne luăm modele, ne luăm repere.

Preiei anumite deprinderi și un anumit mod de comportament. Dacă la noi, în secție, se vorbește frumos cu pacienții, vei intra și tu în această paradigmă.

Au fost puține situații în care am auzit că s-a ridicat vocea în sala de operație, că se strigă sau că se aruncă cu instrumente. Bineînțeles că am atras atenția atunci când s-a întâmplat. Depinde foarte mult de modul pe care tu îl imprimi colectivului și de instrumentele pe care le ai pentru a menține această disciplină.”

Profesorul Radu Deac, mentorul care i-a dat încredere că poate deveni un chirurg bun

În spatele carierei profesorului Horațiu Suciu se află și un mentor căruia îi atribuie un rol esențial în formarea sa profesională și umană: profesorul Radu Deac.

Medicul mărturisește că, la începutul carierei, nu avea încrederea că ar putea ajunge să practice chirurgia cardiovasculară la cel mai înalt nivel. În anii '90, marii chirurgi erau priviți aproape ca niște oameni de neatins.

„Omul care m-a ajutat și mi-a oferit un model, dar mai mult decât atât, mi-a dat încredere că pot să fac chirurgie cardiacă, este profesorul Radu Deac, fostul meu profesor și actual, pentru că ești profesor toată viața. El este cel care mi-a dat încredere că pot să devin un chirurg bun.

Când am intrat eu, în 1994, percepția era că există câteva zeci de oameni care practică chirurgia cardiovasculară, nu doar în România, ci și în Statele Unite, acești mari corifei. Erau niște Dumnezei. Percepția noastră era că trebuie să fii un superom.

Eu nu mă percepeam ca fiind foarte îndemânatic.”

Un an petrecut la Milano, în Italia, a reprezentat o schimbare importantă în felul în care privea chirurgia cardiacă și posibilitățile acesteia.

„Am fost un an de zile în Italia, la Milano, iar acolo a fost o schimbare majoră în tot ceea ce percepeam eu despre chirurgia cardiacă.”

Ulterior, profesorul Radu Deac i-a încredințat o responsabilitate uriașă: formarea unei echipe și dezvoltarea chirurgiei cardiace pentru copii. O provocare pe care Horațiu Suciu a trebuit să o accepte și să o transforme într-un proiect de performanță.

„A fost ca și cum m-ar fi aruncat în apă. Mi s-a spus: rolul tău este să faci o echipă și să începem să operăm copii.

Nu a fost ușor, pentru că nu sunt mulți oameni care vor să iasă din zona de confort. De ce să-mi bat eu capul cu o inimioară cât o mandarină? Nu mai vorbesc despre răspundere. Ce faci dacă, după o operație, pierzi un copil?

Dacă nu te dedici 100%, bătălia este pierdută de la început.”

„Nu există o intervenție pe care să nu o putem face”

Privind în urmă, profesorul Horațiu Suciu spune că nu regretă parcursul profesional și că este mândru mai ales de echipa pe care a reușit să o construiască.

Întrebat dacă ar lua-o de la capăt, răspunsul său este categoric.

„Absolut. Și aș face-o puțin mai bine.

Nu regret nimic. Poate doar pe plan personal aș face unele lucruri puțin diferit, dar profesional nu regret nimic. Mă uit în jur și îmi spun: ce am făcut, am făcut bine.

Cel mai mult mă bucură faptul că am creat un colectiv. Nu există o intervenție pe care să nu o putem face. Tot ceea ce presupune performanța în chirurgia cardiacă, aici facem.

De la noi, pacientul nu poate pleca decât rezolvat.”

Pentru medic, dincolo de tehnică, experiență și performanță, rămâne esențială capacitatea oamenilor de a colabora. Iar în medicină, spune el, nu ar trebui să existe motive pentru care doi specialiști să nu poată sta de vorbă și să găsească împreună cea mai bună soluție pentru pacient.