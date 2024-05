Doi pasageri ai unui vas de croazieră au fost lăsaţi în urmă, în Spania. Pensionarii au întârziat la îmbarcare

Richard și Claudene Gordon din Salt Lake City, Utah, erau în vacanţă cu familia şi câţiva prieteni, la bordul navei Norwegian Viva. Turiştii așteptau cu nerăbdare să sărbătorească cei 85 de ani ai lui Richard într-o vacanţă de neuitat pe Mediterană. Sejurul a fost într-adevăr memorabil, însă nu din motive prea fericite.

În timp ce nava era ancorată în Motril, Spania, cei doi soţi octogenari au preferat să viziteze singuri orașul istoric Granada. La întoarcere, autobuzul lor a întârziat o oră din cauza unei furtuni. "Sunt un călător foarte experimentat și probabil că am fost în 30 de croaziere în toată viața mea”, a declarat Richard Gordon pentru CNN. „Niciodată nu am ratat îmbarcarea pe o navă. Deci nu suntem oameni care să abuzeze de sistem”.

Ora de întoarcere pe vas era stabilită la 17:30, urmând ca nava să plece din port la 18:00. La ora 17:45, o rudă aflată la bord a anunţat echipajul că cei doi soţi vor întârzia, însă membrii echipajului au transmis că nava trebuie să plece la timp şi nu au ce face. Cuplul a ajuns la doc la 18:10 însă nava se afla deja în larg. "Croaziera noastră a început în Lisabona și atunci am plecat cam cu o oră și jumătate întîrziere”, a spus Gordon. "Apoi, în prima sau a doua noapte am plecat cel puțin cu o jumătate de oră întârziere de la doc, deci este clar că nu întotdeauna pleacă la timp”.

Cuplul spune că nu a primit niciun fel de asistență de la compania Norwegian Cruise Line. Cei doi soţi au fost nevoiţi să ia autobuzul până la Granada, unde s-au cazat într-un B&B ieftin. De aici, femeia si soţul au găsit bilete de avion şi cazare la un hotel în Palma de Mallorca, unde nava a ajuns miercuri dimineaţa.

Cei doi pensionari au reevenit pe vas după două zile

Claudene Gordon i-a trimis un mesaj fiicei sale marți după-amiază pentru a o anunță că Norwegian Cruise Line a luat legătură cu ei pentru prima dată de la incident și le-a oferit un taxi de la hotelul lor din Palma de Mallorca până în port, unde au beneficiat de un tratament regal și au fost primiţi chiar de căpitanul navei. „Am primit cu adevărat tratamentul regal azi”, le-a povestit americanul jurnaliştilor.

„Ne-au luat de la hotel cu o limuzină BMW neagră frumoasă. Acolo ne-a întâmpinat șeful serviciilor de navă care ne-a condus înăuntru la generalul manager al navei, apoi ne-au condus la micul dejun, iar apoi la cabina noastră". „Le-am spus că pur și simplu am fost abandonați și nimeni nu ne-a spus unde să mergem și ce să facem. Nava nu ne-a contactat timp de două zile, așa că asta nu îi pune într-o lumina prea bună”, a mai spus Richard Gordon.

Pe de altă parte, compania Norwegian Cruise Line a contestat ora sosirii cuplului la debarcader. „Cei doi oaspeți care au debarcat în mod independent au ajuns la debarcader cu aproximativ o ora întârziere și au ratat îmbarcarea de la ora 17:30 ora locală, pentru a pleca la aproximativ 6:00 p.m.”, a declarat un purtător de cuvânt. „O nava de croazieră urmează un traseu, cu ore de sosire și de plecare clar stabilite. Itinerariile sunt atent coordonate și planificate cu mult înainte de fiecare călătorie, pentru a ne asigura că toți oaspeții noștri au experiență pe care o așteaptă”.

„După câteva încercări de a-i contacta pe acești turişti cu numerele de telefon furnizate, precum și după ce am încercat să sunăm persoană de contact de urgență, nu am reușit să vorbim direct cu ei. Cu toate acestea, am lucrat îndeaproape cu agenții portuari locali pentru a face aranjamente pentru că oaspeții să se alăture navei”, se mai arată în comunicatul companiei.

