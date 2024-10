Donald Trump a cerut pedeapsa cu moartea pentru migranţii care ucid americani. Cele mai "scandaloase" momente din Madison Square Garden

Miting electoral controversat al lui Donald Trump care a umplut celebra arenă Madison Square Garden din New York, locul său natal, cu 20.000 de oameni. În timp ce The New York Times a numit evenimentul un carnaval grotesc de ură, misoginism şi rasism, Fox News a numit mitingul unul istoric prin care Trump a vizat un stat albastru (democrat) în care republicanii nu au mai câştigat de la Ronald Reagan în '84. Printre invitaţii lui Donald Trump s-au aflat miliardarul Elon Musk, jurnalistul conservator Tucker Carlson, politicianul Robert F. Kennedy Jr., președintele Camerei Reprezentanţilor Mike Johnson, luptătorul Hulk Hogan, senatorul JD Vance (alegerea lui Trump pentru vicepreşedinte), republicanul Vivek Ramaswamy și vedeta TV Dr. Phil McGraw.