În aplauzele republicanilor, Donald Trump a promis că visul american e acum de neoprit. Liderul de la Casa Albă a întârziat aproximativ 15 minute şi a întâmpinat încă din primele clipe ale discursului o atitudine rece din partea democraţilor. Nu l-au aplaudat şi au venit cu pancarte negre pe care scria "Musk fură" şi "Protejaţi veteranii". Democratul Al Green a fost scos din sală după ce l-a întrerupt pe preşedinte strigând că nu are mandat. "Oricare ar fi pedeapsa, nu mă împotrivesc. Asta este vorba despre oamenii care au fost pedepsiţi, după ce şi-au pierdut asistenţa medicală. Asta este cea mai bogată ţară din lume", a declarat Al Green.

Trump a invitat Groenlanda să devină parte a Statelor Unite ale Americii

Alţi democrați din Camera Reprezentanților au plecat de la discursul lui Trump purtând tricouri pe care scria "rezist". Donald Trump le-a cerut însă să se bucure împreună. "Aceşti oameni, care stau chiar aici, nu vor aplauda, nu se vor ridica în picioare şi, cu siguranţă, nu vor aclama aceste realizări astronomice. Nu o vor face, indiferent de orice", a declarat Donald Trump. Republicanul a pus accentul pe realizările sale timpurii din al doilea mandat. Liderul de la Casa Albă susţine că trecerile ilegale în Statele Unite se află acum la cel mai scăzut nivel şi că a pus capăt politicilor de diversitate, echitate şi incluziune. Mai mult, a lăudat ordinul executiv prin care le-a interzis transgenderilor să participe în competiţiile sportive pentru femei. A confirmat şi că tarifele reciproce asupra partenerilor comerciali ai Statelor Unite vor intra în vigoare pe 2 aprilie, pentru că este superstiţios.

"Am moştenit de la ultima administraţie o catastrofă economică şi un coşmar al inflaţiei. Am suferit cea mai rea inflaţie din ultimii 48 de ani. Ca preşedinte, mă lupt în fiecare zi pentru a inversa aceste daune şi să facem America accesibilă din nou", a declarat Donald Trump. Propunerea de a elimina impozitele pe bacșișuri nu a lipsit din discursul său şi, în plus, a declarat că noua sa politică comercială va fi grozavă pentru fermierul american. În plus, Trump a invitat Groenlanda să devină parte a Statelor Unite ale Americii. Preşedintele american a vorbit şi despre faptul că lucrează neîncetat pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, adăugând că a primit o scrisoare de la Volodimir Zelenski.

Prezent la discurs a fost şi Elon Musk, care a fost aplaudat inclusiv de liderul Statelor Unite pentru realizările sale în cadrul Departamentului pentru eficienţă Guvernamentală. Înainte ca Trump să-şi susţină discursul, zeci de protestatari s-au adunat în faţa Capitoliului SUA pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă administraţie şi pentru a-şi arăta susţinerea pentru Ucraina. Un miting a avut loc şi la New York în fața sediului rețelei Fox News. Sutele de protestatari au scandat lozinci împotriva lui Trump și a lui Elon Musk.

Manifestaţia vine în contextul în care liderul de la Casa Albă a ameninţat că va retrage finanţarea federală pentru orice colegiu, şcoală sau universitate care permite proteste ilegale. Mai mult, a scris că aşa-numiţii agitatori vor fi închişi sau expulzaţi.

