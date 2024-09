Donald Trump va organiza din nou un miting în Butler, Pennsylvania, unde a avut loc tentativa de asasinat din iulie: "Prima sa vizită la locul atacului"

Trump a fost rănit la urechea dreaptă la un miting de campanie la Butler, la 13 iulie.

Donald Trump, din nou în locul tentativei de asasinat din iulie

"Revenirea preşedintelui Trump în Butler va marca prima sa vizită la locul atacului de când a fost lovit de glonţul unui asasin la 13 iulie - dar a fost salvat prin ceea ce lumea a recunoscut ca fiind un act de providenţă divină", a precizat echipa sa de campanie într-un comunicat.

Fostul președinte a postat un mesaj pe Truth Social, după incident, afirmând că un glonț i-a străpuns partea superioară a urechii drepte. A mărturisit că a auzit un "şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea". Atacatorul a fost ucis de Secret Service.

"Vreau să mulţumesc US Secret Service şi tuturor forţelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la împuşcăturile care tocmai au avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanţele mele familiei persoanei care a fost ucisă la miting şi, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită. Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră. Nu se ştie nimic în acest moment despre atacator, care este acum mort. Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu era în regulă când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea. Am sângerat mult, aşa că am am realizat atunci ce se întâmpla. DUMNEZEU Binecuvântează AMERICA!", a scris Trump pe Truth Social.

