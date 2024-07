O fotografie cu Donald Trump face înconjurul lumii după tentativa de asasinat. Fotojurnalistul Evan Vucci povesteşte cum a surprins momentul

Tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump , în timpul unui miting de campanie din Pennsylvania. O fotografie emblematică surprinsă imediat după incident face înconjurul lumii şi este considerată cea mai bună imagine de la atac. Autorul ei este Evan Vucci, fotojurnalist la Associated Press, care a povestit momentul în care Donald Trump a fost la un pas de a fi ucis .

Fotojurnalistul Associated Press Evan Vucci a petrecut ani de zile în preajma fostului președinte Trump pentru fotografii. A fost prezent la mitingul din Pennsylvania și povesteşte momentele de groază în care au fost trase focuri de armă.

"Eram chiar în fața scenei, direct în fața scenei. A fost un miting normal. Știi, am făcut-o de sute de ori. Și, peste umărul meu stâng, am auzit câteva, mai multe bubuituri și am știut imediat că sunt focuri de armă", a spus Vucci pentru AP.

Atacatorul a fost ucis de Secret Service

Articolul continuă după reclamă

Fostul președinte, cu urechea acoperită de sânge, a fost tras rapid de agenții Serviciului Secret. Atacatorul a fost ucis de Secret Service, conform agenţiei care asigură securitatea oficialilor americani."Și apoi, în timp ce merge pe rampă, a început să ridice pumnul spre mulțime și să facă cu mâna. Și am observat că îi curgea sânge pe față, așa cum puteți vedea în fotografii. Agenții l-au dus pe rampă și l-au urcat într-un SUV. Și din nou, în timp ce se urca în SUV, a început să bată din nou pumnul", a spus Vucci.

Postând pe site-ul său Truth Social la aproximativ două ore și jumătate după împușcătură, Trump a spus că un glonț "a străpuns partea superioară a urechii mele drepte". "În momentul în care am auzit împușcăturile, știam că acesta era un moment din istoria Americii care trebuia documentat. Adică, este treaba noastră ca jurnalişti să facem această muncă", a conchis Evan Vucci.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Călătoriți cu trenul pe caniculă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰