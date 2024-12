Video Dubai, Monaco şi New York, locurile de fiţe preferate pentru Revelion. O petrecere poate ajunge şi la 54.000 de dolari

Revelionul este una din sărbătorile din an pe care cei mai mulţi dintre noi pun mare preţ. Aşa că suntem dispuşi să platim sume uriaşe de bani pentru a intra cu fast în 2025. În acest an, cele mai scumpe petreceri se ţin în Dubai, Monaco şi New York.