La două zile după cutremurul care a adus doliu în cinci ţări din Asia, numărul deceselor creşte înfricoşător, iar speranţele de a mai găsi supravieţuitori sub ruine scad dramatic. Cel mai recent bilanţ indică 1.700 de morţi şi de două ori mai mulţi răniţi. Iar astăzi, încă un seism de 5,1 a lovit Myanmarul.

Cutremurul de 7,7 produs vineri în Myanmar a demolat 3.000 de clădiri. Alte câteva mii au structura de rezistenţă distrusă şi pot cădea oricând. Seismul a zguduit şi Thailanda şi încă ies la iveală imagini înspăimântătoare. Turişti care se relaxau în piscinele de pe acoperişurile zgârie-norilor au fost în pericol de moarte. Aurelian Popa, aflat în Bangkok atunci, a rămas marcat.

"Ce am învăţat din ziua de ieri este că niciodată să nu mă duc la infinity pool, la acele piscine la etaje suspendate, la margine, mai ales dacă sunt făcute din sticlă. Dacă valul care se crează din balansul cutremurului te duce către margine există riscul să nu te poţi salva şi să cazi", ne-a mărturisit Aurelian.

Miracole între ruine

În Myanmar, operaţiunile de salvare continuă cu îndârjire. Localnicii sparg pereţii prăbuşiţi cu barosul, în speranţa că vor ajunge la vecinii îngropaţi sub ziduri.

Miracolele sunt rare. Un bărbat a fost salvat, însă, de sub dărmânturile sub care a stat îngropat 40 de ore. Veşti bune şi din capitala Thailandei. 29 de oameni au fost scoşi în viaţă de sub ruinele unei clădiri de 30 etaje care s-a prăbuşit în timpul sesimului. Mai sunt de găsit, însă, 40 de suflete, iar rudele acestora încă mai speră.

Deja în ruine, Myanmar a fost zguduit de încă două cutremure puternice.

